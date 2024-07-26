26 июля 2024, 09:08

Две трети многодетных семей в России влезли в кредиты

РИА «Новости»
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Многодетные семьи вышли на первое место по доле имеющих кредиты в России. В 2023 году из них две трети имели непогашенные ссуды. Результаты опроса Высшей школы экономики опубликовал РБК.

Среди семей с тремя и более детьми доля закредитованных за год возросла на 8% и достигла 67%. Обратную тенденцию заметили среди россиян с одним и двумя детьми. Доля имевших ссуды в этих категориях сократилась с 58% до 54% и с 66% до 59% соответственно.

Исследователи пришли к выводу, что многодетные стали лидерами по закредитованности, хотя в 2021 и 2022 годах первое место занимали семьи с двумя детьми. В целом кредиты в 2023 году имели 57% домохозяйств с детьми и 41% бездетных. Доля семейных людей, неспособных погасить потребкредиты, сократилась до 2,1%, ипотеку - сохранилась на уровне 1,1%.

В России продлили программу семейной ипотеки под 6%, но на новых условиях. Получить ее можно при наличии детей младше шести лет.

Семья Опросы Кредиты Деньги Экономика
26 июля 2024, 09:26
Россиян предупредили о подорожании строительства частных домов
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С 1 августа в России вступит в силу новый стандарт «зеленого» индивидуального жилищного строительства. Об этом «Прайму» рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.

Внедрить стандарт пришлось из-за активизации выдачи семейной ипотеки на возведение частных домов. Новые правила защитят клиентов и банки от некачественного строительства.

Введение «зеленых» норм приведет к подорожанию возведения частных домов на 5-10%. Однако экономия при последующей эксплуатации составит 50-60%. С рынка уйдут недобросовестные застройщики, которые предлагают менее качественные материалы и дома.

Доктор экономических наук Игорь Костиков ранее призвал усилить антимонопольный контроль за тарифами и ценами в строительстве.

По данным ЦБ, в июне выдача кредитов на покупку жилья в России выросла на 44% по сравнению с маем. Многие стремились успеть приобрести недвижимость на выгодных условиях, сообщил RT.

Строительство Россия
25 июля 2024, 13:42
Погода не помешала Волгоградской области собрать 3 млн тонн зерна
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Волгоградские хлеборобы обработали две трети площадей, засеянных зерном, и собрали более трех миллионов тонн продукции. Губернатор Андрей Бочаров объявил об этом во время поездки в Среднеахтубинский район, сообщила пресс-служба областного правительства.

«Хочу всех поздравить. Волгоградская область перешла экватор: более 1,65 миллиона гектаров обработано, собрано три миллиона тонн высококачественного зерна. По нашим погодным условиям это достойный результат», - сказал он.

Губернатор назвал погодные условия 2024 года сложнейшими и напомнил, что в планах - собрать более четырех миллионов тонн зерна и около одного миллиона тонн овощей. Общая площадь уборочных работ составит около 3,3 миллиона гектаров. Волгоградское зерно, по словам Бочарова, повезут почти во все регионы.

Волгоградская область производит также картошку, чечевицу, горох, нут и масличные культуры, сообщил сайт kp.ru. В Среднеахтубинском районе открыли новый комплекс хранения и сортировки овощей мощностью 12 тысяч тонн продукции.

Экспорт Сельское хозяйство Экономика Продукты Импортозамещение
24 июля 2024, 15:45
ГД приняла в первом чтении законопроект о регулировании майнинга
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий легализовать майнинг криптовалют в России. Об этом сообщило парламентское телевидение «Дума ТВ».

Документ внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Законопроект закрепляет порядок и условия майнинга цифровой валюты.

Требования к деятельности юридических и физических лиц, осуществляющих майнинг, установит правительство по согласованию с ЦБ, следует из пояснительной записки.

«Законопроект способствует снижению рисков нелегальной майнинговой деятельности и связанных с ней правонарушений», - заявил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Президент Владимир Путин 18 июля поручил принять закон о майнинге криптовалют. Нововведение повлияет на создание рабочих мест, заявил «Известиям» заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко.

Криптовалюты
24 июля 2024, 13:52
Путин утвердил особые условия ипотеки для семей с детьми
Global Look Press
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Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, в том числе по семейной ипотеке. Информация появилась на сайте Кремля.

Согласно поручению, семьи с детьми могут получить льготную ипотеку на строительство дома в любом регионе России. Также родителям двух и более детей, двое из которых должны быть младше 18 лет, предоставят возможность взять такой кредит в субъектах страны с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах.

«По процентной ставке в размере, составляющем не более 6% годовых в течение всего срока кредитования», - уточнили в документе.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина , семейной ипотекой в стране воспользовались более 1,1 миллиона семей. Однако ее условия могут пересмотреть. Он подчеркнул, что ближайшие три месяца российские власти будут наблюдать за реализацией запущенной с начала июля программы.

Кремль Семья Кредиты Ипотека Владимир Путин Льготная ипотека

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