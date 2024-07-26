Две трети многодетных семей в России влезли в кредиты

Среди семей с тремя и более детьми доля закредитованных за год возросла на 8% и достигла 67%. Обратную тенденцию заметили среди россиян с одним и двумя детьми. Доля имевших ссуды в этих категориях сократилась с 58% до 54% и с 66% до 59% соответственно.

Исследователи пришли к выводу, что многодетные стали лидерами по закредитованности, хотя в 2021 и 2022 годах первое место занимали семьи с двумя детьми. В целом кредиты в 2023 году имели 57% домохозяйств с детьми и 41% бездетных. Доля семейных людей, неспособных погасить потребкредиты, сократилась до 2,1%, ипотеку - сохранилась на уровне 1,1%.

В России продлили программу семейной ипотеки под 6%, но на новых условиях. Получить ее можно при наличии детей младше шести лет.