26 марта 2024, 14:49

«Две стороны одной медали». Путин призвал защитить бизнес и его клиентов

РИА «Новости»
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В России важно обеспечить здоровую экономику. Необходимо сократить количество проверок бизнеса, не забывая о защите прав потребителей, заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент Владимир Путин.

«Нужно сократить число проверочных мероприятий бизнеса и обеспечить защиту прав граждан - потребителей товаров и услуг. Это две стороны одной медали. Нужно ослабить административное давление, но обязательно подумать и об интересах потребителей», - сказал он.

По словам президента, в сложившейся ситуации особенно важна здоровая работающая экономика. Он призвал пресекать давление на бизнес.

Владимир Путин поручил также защитить права военнослужащих и оградить несовершеннолетних от преступности. Президент заявил, что важно разработать комплекс антикриминальных мер , в том числе в миграционной сфере.

Генпрокуратура РФ Бизнес Владимир Путин
26 марта 2024, 05:01
Пострадавший при теракте бизнес сможет получить денежную компенсацию
РИА «Новости»
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Индивидуальные предприниматели и юридические лица, пострадавшие в результате теракта в Crocus City Hall, могут подать заявление на получение денежной компенсации за утрату имущества. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«Получение выплат доступно ИП и юрлицам, полностью или частично утратившим свое имущество в результате теракта. Обратиться за услугой можно не позднее шести месяцев со дня теракта», - говорится в сообщении.

В случае полной потери имущества предусмотрена выплата в размере до 400 тысяч рублей, а при частичной утрате - до 200 тысяч рублей.

С заявлением можно обратиться онлайн на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

До этого компания Vegas анонсировала открытие торгово-развлекательных комплексов «Vegas Крокус Сити», «Vegas Кунцево» и «Vegas Каширское» 26 марта.

Ранее председатель Российского Красного Креста Павел Савчук заявил, что усилиями всей страны всего за двое суток собрали более 360 миллионов рублей для семей пострадавших и погибших при теракте в Crocus City Hall.

Выплаты в России Бизнес Деньги Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 20:32
Компания, застраховавшая имущество владельца Crocus City Hall, выполнит свои обязательства
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«Ингосстрах» выполнит все обязательства перед собственником Crocus City Hall, имущество которого было застраховано компанией. Об этом сообщила пресс-служба страховой организации.

«Имущество собственника Crocus City Hall застраховано в „Ингосстрахе“. „Ингосстрах“ выполнит все свои обязательства в соответствии с договором страхования», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, для клиентов, чье здоровье или имущество пострадало в результате теракта, ввели упрощенную процедуру урегулирования.

Клиентам компании предложили для выяснения всех вопросов пользоваться мобильным приложением IngoMobile или посетить офисы фирмы.

Пострадавшие в теракте в Crocus City Hall начали получать первые компенсационные выплаты, сообщил департамент труда и социальной защиты населения Москвы. Компенсации получили пострадавшие москвичи, жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, а также Республики Удмуртия и Пермского края.

Деньги Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 23:04
Российские банки решили списать кредиты погибших и пострадавших в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Сбербанк решит вопросы с кредитами погибших и пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall, Об этом сообщила пресс-служба организации. К акции присоединились и ряд других российских банков.

«У Сбербанка есть действующая программа поддержки клиентов в чрезвычайных ситуациях. В настоящее время банком уже проводится анализ информации по кредитам погибших и пострадавших в результате теракта 22 марта 2024 года. Кредиты будут урегулированы», - указали в сообщении.

Эту инициативу также поддержали Совкомбанк, Московский кредитный банк, Хоум банк, «Тинькофф», Альфа-банк и банк «ДОМ.РФ». В ВТБ сообщили, что кредитная организация также готова рассматривать все обращения клиентов, пострадавших в теракте.

По последним данным, жертвами теракта в Crocus City Hall 22 марта стали 133 человека. Спасатели продолжают разбирать завалы в концертном зале, где произошла стрельба и вспыхнул пожар.

По данным ФСБ, злоумышленники тщательно спланировали теракт. После случившегося они попытались скрыться на машине, двигаясь в сторону границы с Украиной. В общей сложности правоохранители задержали 11 человек.

Сбербанк Кредиты Стрельба в Crocus City Hall
22 марта 2024, 17:35
Набиуллину обеспокоил отъем акций частных инвесторов
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Банк России беспокоят случаи изъятия у инвесторов акций, приобретенных на бирже. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина пообещала подготовить для них защиту на законодательном уровне, сообщил РБК.

«Нас эта ситуация беспокоит, будем смотреть, что мы еще можем здесь сделать, прежде всего с точки зрения законодательной, что сможем предложить», - сказала она.

Ранее Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу государства акций миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод». Разбирательство длилось с августа 2022 года. В результате 89,4% акций перешли в собственность Росатома.

Ранее Набиуллина рассказала, что Центробанк поддержит адресные ипотечные программы. Также глава ЦБ допустила падение ключевой ставки во второй половине года, но только при условии устойчивого снижения инфляции. Пока ее сохранили на уровне 16% годовых.

Пермский край Банки Суд Россия Заводы Центробанк

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