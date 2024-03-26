«Две стороны одной медали». Путин призвал защитить бизнес и его клиентов

«Нужно сократить число проверочных мероприятий бизнеса и обеспечить защиту прав граждан - потребителей товаров и услуг. Это две стороны одной медали. Нужно ослабить административное давление, но обязательно подумать и об интересах потребителей», - сказал он.

По словам президента, в сложившейся ситуации особенно важна здоровая работающая экономика. Он призвал пресекать давление на бизнес.

Владимир Путин поручил также защитить права военнослужащих и оградить несовершеннолетних от преступности. Президент заявил, что важно разработать комплекс антикриминальных мер , в том числе в миграционной сфере.