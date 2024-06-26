Дополнительный бюджетный стимул в РФ составил три триллиона рублей в 2023 году

Законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам одобрили во втором и третьем чтениях. Выплаты повысят с февраля 2025 года, сообщила «Дума ТВ».

Рассмотрение в первом чтении прошло 25 июня, на следующий день законопроект единогласно приняли в оставшихся двух. В случае, если его одобрит Совфед и подпишет президент, с 1 февраля в России возобновят ежегодную индексацию выплат работающим пенсионерам. На эти цели в 2025 году потребуются 96,5 миллиарда рублей, в 2026 году - 177 миллиардов, в 2027 году - 260 миллиардов.

«Несмотря на огромные расходы, которые мы сейчас несем, все делается для того, чтобы поддержать людей труда старшего поколения», - заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Пенсии повысят в среднем на 1300 рублей , уточнила на пленарном заседании Госдумы вице-премьер Татьяна Голикова.

RT сообщил, что возобновить индексацию поручил президент России Владимир Путин.