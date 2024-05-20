Дополнительные средства от изменения ставок НДФЛ направят на решение проблем

Как сообщило РИА «Новости» , министр выступил на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Государственной думы.

«Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно мы еще вырабатываем, еще определяются», - отметил Силуанов.

По его словам, при изменении налоговых ставок россияне должны видеть, на что направляют их налог. Министр уточнил, что средства от НДФЛ пойдут на социальное развитие России, а также решение важнейших проблем для общества.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что тема налогов в стране - «острая и всеобъемлющая». Он призвал подумать о трансформации налоговой системы в России. При этом само обсуждение, по его словам, должно быть максимально широким.