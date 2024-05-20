Дополнительные средства от изменения ставок НДФЛ направят на решение проблем
Если ставки налога на доходы изменятся, дополнительные средства направят на решение важных задач. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Как сообщило РИА «Новости» , министр выступил на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Государственной думы.
«Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно мы еще вырабатываем, еще определяются», - отметил Силуанов.
По его словам, при изменении налоговых ставок россияне должны видеть, на что направляют их налог. Министр уточнил, что средства от НДФЛ пойдут на социальное развитие России, а также решение важнейших проблем для общества.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что тема налогов в стране - «острая и всеобъемлющая». Он призвал подумать о трансформации налоговой системы в России. При этом само обсуждение, по его словам, должно быть максимально широким.