Донастройку налоговой системы России начнут обсуждать в Госдуме

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Комитет объявил, что в понедельник пройдет заседание экспертного совета с участием представителей Федеральной налоговой службы, Минфина, региональных властей и общественных объединений. Они обсудят подходы к донастройке налоговой системы во исполнение поручений президента России Владимира Путина.

Глава государства заявил о необходимости реформировать налоговую систему на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей. По словам Путина, это позволит улучшить инвестиционный климат.

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что потребовалась донастройка налоговой системы России. Он сообщил, что конкретные предложения обсудят с представителями бизнеса и парламентариями, чтобы принять необходимые законы в весеннюю сессию.