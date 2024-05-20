20 мая 2024, 07:40

Донастройку налоговой системы России начнут обсуждать в Госдуме

РИА «Новости»
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В России начнется обсуждение налоговой реформы. Этой теме посвятят заседание экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам 20 мая, сообщил «Интерфакс».

Комитет объявил, что в понедельник пройдет заседание экспертного совета с участием представителей Федеральной налоговой службы, Минфина, региональных властей и общественных объединений. Они обсудят подходы к донастройке налоговой системы во исполнение поручений президента России Владимира Путина.

Глава государства заявил о необходимости реформировать налоговую систему на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей. По словам Путина, это позволит улучшить инвестиционный климат.

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что потребовалась донастройка налоговой системы России. Он сообщил, что конкретные предложения обсудят с представителями бизнеса и парламентариями, чтобы принять необходимые законы в весеннюю сессию.

Бюджет России Законы Госдума РФ Налоги Бизнес Деньги Экономика
18 мая 2024, 11:02
Крупную сделку IKEA в России признали безнравственной
Global Look Press
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Арбитражный суд Московской области признал сделку IKEA на 12 миллиардов рублей «противной основам правопорядка или нравственности». Об этом сообщил «Коммерсант».

«Яндекс Маркет» в ноябре 2022 года выкупил товарные запасы, оставшиеся после ухода шведского бренда с российского рынка. Но оказалось, что оплату 12,9 миллиарда рублей произвели на зарубежные счета.

ФНС признала сделку ничтожной и позволила суду взыскать в доход государства все полученные сторонами средства.

IKEA объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. В феврале 2024-го стало известно, что торговые площади шведской сети достанутся маркетплейсу «Мегамаркет».

Суд Доходы Россия IKEA
18 мая 2024, 04:43
Экономист рассказал, как спасти сбережения от инфляции
РИА «Новости»
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Спасти сбережения от инфляции помогут рублевые вклады, золото, ценные бумаги и цифровые финансовые активы (ЦФА). Об этом рассказал экономист Андрей Лобода в интервью агентству «Прайм».

По мнению эксперта, вклады в рублях сейчас - самый безопасный и эффективный способ сохранить сбережения. Ставки 15-17% годовых полностью покрывают инфляцию. Кроме того, такие вложения практически безрисковые. А вот хранить деньги в валютных вкладах сейчас не стоит: процентные ставки по ним низкие, а риски - высокие.

Золото также защитит сбережения от инфляции. С другой стороны, доходность от этого актива обычно невысока.

Кроме того, эксперт посоветовал вкладываться в ценные бумаги. Крупные компании продают акции с дивидендами 8-12% годовых и выше. Сами ценные бумаги также могут расти в цене.

Еще одной надежной инвестицией Лобода назвал цифровые финансовые активы. Они позволяют сформировать инвестиционный продукт с высокой доходностью без активного участия инвестора.

В конце апреля Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила очередное повышение этого показателя.

Инвестиции Банки Золото Деньги Инфляция
17 мая 2024, 23:34
Росстат предоставил предварительную оценку ВВП за первый квартал
Freepik
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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в первом квартале 2024 года ускорился до 5,4% в годовом выражении. В четвертом квартале 2023 года он составлял 4,9%, говорится в предварительном отчете Росстата.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2024 года относительно соответствующего периода 2023-го, по предварительной оценке, составил 105,4%», - отметили в ведомстве.

Предварительная оценка Росстата полностью совпала с прогнозами Минэкономразвития. В ведомстве заявили, что к концу года ВВП вырастет на 2,8%.

В апреле на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент России Владимир Путин заявил, что рост национального ВВП показывает хорошие темпы.

Россия Росстат Продукты ВВП
17 мая 2024, 10:54
Банки раскрыли новую уловку мошенников
Unsplash
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Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян. Теперь они звонят с фейковых банковских аккаунтов и убеждают клиентов продлить срок, якобы заканчивающейся у клиента карты. Об этом рассказали в пресс-службе ВТБ.

«Для этого потенциальной жертве присылают фишинговую ссылку и устанавливают на смартфон пользователя вредоносное ПО (программное обеспечение - прим. ред.)», - предупредили в банке.

Пользователям мессенджеров стали звонить якобы из крупных банков. Мошенники заверяют своих жертв, что срок договора банковской карты истекает и его надо срочно продлить. Для этого они просят назвать код из поступившего сообщения, а потом получают доступ к личному кабинету в онлайн-банке и могут вывести деньги.

«Похожие схемы мошенники уже использовались ранее, но предлагали заменить sim-карту и договор сотового оператора», - рассказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Для того чтобы защитить себя от злоумышленников, можно использовать определитель номера или блокировку неизвестных входящих на смартфоне Россиянам также напомнили, что с 2020 года банки обсуживают карты даже с истекшим сроком действия. Специально обновлять карту не нужно, только если она физически не износилась.

Ранее мошенники разработали способ дистанционной кражи sim-карт. Для этого аферистам нужны только скомпрометированная учетная запись жертвы у оператора связи, а также телефон, поддерживающий eSIM. Чтобы не попасться на уловку, нужно ставить сложные пароли и подключить двухфакторную аутентификацию там, где это возможно.

Мессенджеры Банки Смартфоны Кражи Деньги

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