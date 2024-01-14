Доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей достигла исторического максимума

По данным Росстата, доля жителей России, доходы которых насчитывает от 60 до 100 тысяч рублей, выросла на 2,7 процентного пункта - до 15,3%. Численность россиян с доходами от 45 до 60 тысяч увеличилась на 1,8 процентного пункта - до 13,5%.

Выросла также доля жителей с зарплатой от 27 до 45 тысяч - этот показатель увеличился на 1,5 процентного пункта, до 27,4%.

Численность россиян с небольшими доходами снизилась. По информации Росстата, доля граждан с заработной платой от 19 до 27 тысяч рублей уменьшилась на один процентный пункт, до 16,1%. Число жителей, получающих 10-19 тысяч рублей, сократилось на 3,9 процентного пункта, до 15,9% Ранее стало известно о сокращении в России неравенства между бедными и богатыми. По данным Росстата, разница в доходах 10% богатейших и беднейших семей уменьшилась с 10,3 до 9,1 раза.

Доля россиян, доходы которых превышают 100 тысяч рублей, выросла за 2022 год до 7,4% - на 1,7 процентного пункта. Этот показатель достиг максимального значения за все время ведения статистики, сообщило РИА «Новости».