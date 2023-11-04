«Один из показателей „продвинутости“ финансовой системы - доля оплаты безналичными. Вот сейчас у нас практически доля оплат безналичными - больше 80%», - сообщила Набиуллина.

Россиян стали также чаще интересовать депозиты , при этом темпы кредитования замедлились, рассказывала глава Центробанка. Рост ставок позволяет компенсировать издержки от инфляции.

Ранее министр финансов Антон Силуанов дал прогнозы по курсу рубля. Он сообщил, что введенные валютные меры сыграли свою роль, и курс рубля дальше сохранится на нынешнем уровне.

Россияне стали чаще пользоваться безналичной оплатой. Еще 10 лет назад этот показатель составлял всего 25%, а сейчас - более 80%. Такое заявление сделала на выставке-форуме «Россия» глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщил ТАСС.