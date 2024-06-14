«Доллар себя дискредитировал». Володин раскрыл долю платежей в нацвалюте

«Доллар стал токсичным. <…> Как мировая резервная валюта доллар себя дискредитировал. Дедолларизация мира - неизбежна», - написал он.

Володин объяснил, что введением санкций против финансовых институтов России власти США окончательно подорвали доверие к доллару как к мировой резервной валюте. Премьер предупредил, что ограничения не принесут желаемого эффекта, а лишь ускорят дедолларизацию.

В качестве аргумента он привел статистику об использовании национальных валют в трансграничных расчетах. Россия и Китай провели 95% платежей в рублях и юанях. Страны Евразийского экономического союза более чем в 90% случаев расплачивались своими валютами. Володин сообщил, что расчеты в рублях за последние два года нарастили в 3,5 раза, в дружественных валютах - почти в 15 раз, а в недружественных сократили с 84,7% до 17,8%.

Минфин США выпустил очередной пакет санкций. В него включили Мосбиржу, Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий и другие организации. На следующий день похожие ограничения ввела Великобритания.