14 июня 2024, 08:52

«Доллар себя дискредитировал». Володин раскрыл долю платежей в нацвалюте

РИА «Новости»
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Очередные санкции США не принесут желаемого эффекта. Они лишь подорвут доверие к доллару и ускорят повсеместный отказ от американской валюты, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Доллар стал токсичным. <…> Как мировая резервная валюта доллар себя дискредитировал. Дедолларизация мира - неизбежна», - написал он.

Володин объяснил, что введением санкций против финансовых институтов России власти США окончательно подорвали доверие к доллару как к мировой резервной валюте. Премьер предупредил, что ограничения не принесут желаемого эффекта, а лишь ускорят дедолларизацию.

В качестве аргумента он привел статистику об использовании национальных валют в трансграничных расчетах. Россия и Китай провели 95% платежей в рублях и юанях. Страны Евразийского экономического союза более чем в 90% случаев расплачивались своими валютами. Володин сообщил, что расчеты в рублях за последние два года нарастили в 3,5 раза, в дружественных валютах - почти в 15 раз, а в недружественных сократили с 84,7% до 17,8%.

Минфин США выпустил очередной пакет санкций. В него включили Мосбиржу, Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий и другие организации. На следующий день похожие ограничения ввела Великобритания.

США Доллары США Санкции Мосбиржа
14 июня 2024, 03:17
Россиянам посоветовали не скупать в панике доллары и евро
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Введение США санкций против Мосбиржи и ее структур повлияет на курс доллара и евро. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

По его словам, россияне не потеряют возможность приобретать американскую и европейскую валюты. Проблема будет заключаться в «цене вопроса».

Она будет зависеть от того, кто и как станет формировать валютные курсы. Эксперт подчеркнул, что они будут определяться по данным отчетности банков и цифровых платформ внебиржевых торгов.

«По сути, вопрос определения курса доллара отдается на откуп банкам», - пояснил он.

При этом Банк России будет стараться не допустить необоснованных скачков, и курсообразование перейдет на «ручное управление».

Также Кузнецов посоветовал не спешить в панике скупать в обменниках доллары по 120 и 200 рублей, а посмотреть на развитие ситуации.

Сегодня Банк России принял решение о приостановке проведения утренних торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи с 14 июня.

Евро Банки Санкции Россия Курс доллара Курс евро Мосбиржа
13 июня 2024, 22:25
ЦБ отменил утренние торги на валютном рынке Мосбиржи
РИА «Новости»
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Банк России приостановил проведение утренних торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи. Об этом сообщила пресс-служба главного денежно-кредитного регулятора страны.

Ограничения вступят в силу с 14 июня 2024 года.

«Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 09:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО „Московская Биржа“ с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения», - отметили в Банке России.

Ранее стало известно, что в Центробанке после введения санкций против Мосбиржи приняли решение о приостановке биржевых валютных торгов, а также расчетов по биржевым инструментам в долларах и евро.

Банки Санкции Россия Центробанк Мосбиржа Металлы
13 июня 2024, 20:47
Фейк: рубль станет неконвертируемым, а куплю-продажу доллара и евро в России запретят
РИА «Новости»
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В Сети распространяют информацию о том, что введение США санкций против Мосбиржи якобы приведет к запрету использования доллара и евро в России и неконвертируемости рубля. Информация об этом оказалась фейком.

Фейк В СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в России запретят обращение доллара и евро, страну закроют на «железный занавес», а рубль станет неконвертируемым с 13 июня 2024 года после введения США санкций против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. У неофициальных дилеров валюту якобы можно будет приобрести в несколько раз дороже по сравнению с официальным курсом.

Правда В Центробанке после введения санкций против Мосбиржи приняли решение о приостановке биржевых валютных торгов, а также расчетов по биржевым инструментам в долларах и евро. При этом торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах проводятся в штатном режиме. Сделки с долларом и евро продолжили совершаться на внебиржевом рынке.

Для определения официальных курсов доллара и евро к рублю Банк России перешел к использованию банковской отчетности и сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Компании и граждане смогут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки. Все средства в долларах и евро на счетах и вкладах граждан и компаний останутся сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах и евро сохранится прежний режим выдачи средств, установленный Банком России.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Евро Рубль Доллары США Санкции Россия Курс валют Мосбиржа
13 июня 2024, 18:11
Центробанк впервые установил официальные курсы валют без биржевых торгов
Pxhere
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Центробанк впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже. Данные опубликовали на официальном сайте регулятора.

Курс доллара снизился на 81,34 копейки - до 88,21 рубля, евро - на 90,67 копейки, до 94,83 рубля. Юань опустился на 19,02 копейки и достиг 12,04 рубля. Курс иностранных валют Центробанк установил с 14 июня.

«Без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу», - уточнили в регуляторе.

Торги евро на Мосбирже остановили из-за санкций США. Центробанк объяснил, что страны Евросоюза вынуждены соблюдать американские ограничения. Однако регулятор заверил, что курс рубля после остановки торгов долларом и евро останется рыночным. Депутат Михаил Делягин допустил, что из-за санкций биржа изменит формат работы с валютой.

Банки Рубль Правила Россия Курс валют Центробанк

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