Доллар рухнул после инаугурации Трампа

Доллар США резко упал и по отношению к другим мировым валютам. Это произошло после сообщений о том, что Дональд Трамп намерен отложить введение торговых пошлин - политик обещал прибегнуть к таким мерам сразу после присяги.

По сведениям Investing.com, Трамп планирует опубликовать обширный меморандум по случаю своей инаугурации. В документе американский лидер предпишет федеральным агентствам изучить торговую политику и оценить торговые отношения США с Китаем и континентальными соседями Америки.

Кроме того, новая администрация Белого дома все еще ведет дебаты о том, как выполнить предвыборные обещания Трампа о введении высоких пошлин на импорт из стран-конкурентов, таких как Китай.

Ранее финансист Лосев в беседе с 360.ru допускал, что доллар после инаугурации Трампа вырастет. Однако подчеркивал, что такая ситуация на рынке в любом случае продержится недолго. Доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко прогнозировал подорожание валюты до 115 рублей.