21 января 2025, 00:29

Доллар рухнул после инаугурации Трампа

РИА «Новости»
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Стоимость американского доллара упала до 100,9971 рублей после инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщил сайт Investing.com.

Доллар США резко упал и по отношению к другим мировым валютам. Это произошло после сообщений о том, что Дональд Трамп намерен отложить введение торговых пошлин - политик обещал прибегнуть к таким мерам сразу после присяги.

По сведениям Investing.com, Трамп планирует опубликовать обширный меморандум по случаю своей инаугурации. В документе американский лидер предпишет федеральным агентствам изучить торговую политику и оценить торговые отношения США с Китаем и континентальными соседями Америки.

Кроме того, новая администрация Белого дома все еще ведет дебаты о том, как выполнить предвыборные обещания Трампа о введении высоких пошлин на импорт из стран-конкурентов, таких как Китай.

Ранее финансист Лосев в беседе с 360.ru допускал, что доллар после инаугурации Трампа вырастет. Однако подчеркивал, что такая ситуация на рынке в любом случае продержится недолго. Доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко прогнозировал подорожание валюты до 115 рублей.

США Рубль Доллары США Дональд Трамп
20 января 2025, 16:58
В Госдуме предложили создать криптовалюту «Жириновский»
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Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил создать криптовалюту «Жириновский» к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Принимая во внимание актуальность, а самое главное - креативность и яркость этой темы, тем более в преддверии 80-летнего юбилея Жириновского, считаю, что надо всесторонне этот вопрос изучить, исследовать с точки зрения его практической реализации», - заявил парламентарий.

Источником вдохновения для депутатов стал запуск Дональдом Трампом и его женой Меланией собственных мемкоинов. Нилов заявил, что Жириновский был похож на Трампа и политической дальновидностью, и креативностью, и темпераментом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил , что Жириновский не был предсказателем, но отличался широкой эрудицией и профессионально анализировал ситуацию. Именно поэтому прогнозы основателя ЛДПР часто сбываются, добавил глава государства.

Госдума РФ Криптовалюты Россия Владимир Жириновский ЛДПР
20 января 2025, 11:00
Стоимость биткоина превысила 109 тысяч долларов и побила исторический рекорд
Unsplash
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Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 109 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютной бирже биткоин подорожал на 1,69% к 09:58 по московскому времени - до 107 646,76 доллара. До этого показатель превышал отметку в 109 тысяч долларов.

Согласно данным CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю стоимость более чем по 20 биржам, цена биткоина росла на 1,7%.

IT-эксперт Антон Полилов ранее рассказал, что волатильность криптовалюты сильно зависит от новостей, интервью и заявлений официальных лиц. По словам специалиста, курс биткоина ничем не подкреплен, его стоимость определяется лишь спросом и предложением. Подобная ситуация наблюдается на рынке ценных бумаг - там ожидания определенных событий могут обрушить целые сектора.

Криптовалюты Рекорды
20 января 2025, 03:09
Назван съедающий доходность выгодных вкладов фактор
Freepik
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Банковские вклады даже с самыми выгодными ставками не приносят заявленный доход — его съедает инфляция. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова, финансовый советник Мария Ермилова.

Она отметила, что банковские депозиты помогают сохранить сбережения. При текущем уровне ключевой ставки в 21% сейчас реально воспользоваться трех-шестимесячным депозитом под 23-25%. Таким образом, компенсируется обесценивание рубля и реальная инфляция.

Однако реальный заработок на деле может оказаться не таким высоким. Слабый рубль способен повлиять на стоимость товаров и услуг. Ермилова отметила, что банки уже снижают ставки по вкладам на фоне сохранения ключевой ставки. В итоге доходность будет зависеть от инфляции.

При условии снижения инфляции и укреплении рубля по нынешним высоким ставкам можно рассчитывать на неплохой доход, резюмировала аналитик.

Ранее финансист Светлана Фрумина сообщила, что в январе возможно увеличение инфляции на фоне дополнительных денежных выплат сотрудникам перед Новым годом.

Банковские вклады даже с самыми выгодными ставками не приносят заявленный доход - его съедает инфляция. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова, финансовый советник Мария Ермилова.

Банки Рубль Доходы Инфляция
19 января 2025, 17:27
Глава ВТБ призвал к бойкоту системы SWIFT
Global Look Press
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России следует полностью отказаться от использования мировой системы межбанковских телекоммуникаций SWIFT. Об этом заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться от него и больше с ним не работать. Это прямая утечка информации к нашим недругам», - сказал он.

Костин добавил, что решить вопрос довольно просто с технологической точки зрения. Дело остается за административной частью и договоренностями сторон.

Ранее стало известно, что западные страны запустили работу по введению ограничений против российского аналога SWIFT. Санкции могут охватить финансовые организации, использующие созданную в 2014 году систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. СПФС применяют как минимум 557 банков в 20 государствах.

Банки Андрей Костин

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