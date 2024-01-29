29 января 2024, 08:52

Доллар поднялся выше 90 рублей

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Доллар поднялся выше 90 рублей. Эту планку американская валюта преодолела впервые с 16 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 07:15 по московскому времени вырос на 31 копейку. Американская валюта поднялась до 90,05 рубля. Евро подскочил на 12 копеек. Расчетами «завтра» европейская валюта составила 97,54 рубля.

Юань вырос на две копейки - до 12,51 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с Life сообщал, что курс рубля может укрепить в феврале. Этому поспособствует жесткая денежно-кредитна политика Центробанка.

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова , правительство собирается предложить продление обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. По его словам, мера показала свою эффективность.

В декабре прошлого года жители России установили рекорд по месячным покупкам валюты. Объем нетто-покупок валюты в последнем месяце 2023 года достиг 179 миллиардов рублей.

Рубль Курс валют Курс доллара Центробанк
27 января 2024, 11:34
Минфин рассчитал дополнительные затраты на продление льготной ипотеки
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Минфин оценил дополнительные расходы бюджета в связи с продлением льгот по ипотеке. В расчете на три года они составили порядка одного триллиона рублей, сообщил РБК.

«Дополнительные бюджетные средства на 2024–2026 годы на продление льготных ипотечных программ составят около одного триллиона рублей», - указали в министерстве.

Минфин сообщил, что будет принимать все необходимые меры для того, чтобы россияне получили возможность улучшать свои жилищные условия. В ведомстве добавили, что льготные программы планируется трансформировать «на более адресный формат для повышения их эффективности». Ситуация, связанная с развитием рынка льготного кредитования, находится на контроле, добавили в Минфине.

В России до 1 июля 2024 года действуют льготная ипотечная программа на новостройки под 8% и семейная ипотека. Многодетные семьи также могут воспользоваться льготной выдачей субсидии на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей.

Ранее президент Владимир Путин обратил внимание на важность государственной помощи россиянам, имеющим много детей. Он напомнил, что в России существуют различные социальные меры поддержки, в том числе дешевая ипотека для многодетных семей.

Льготы Минфин РФ Ипотека Экономика Льготная ипотека
26 января 2024, 12:13
Экономика США по итогам 2023 года обошла Китай и удивила экономистов
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Итоги 2023 года показали, что американская экономика вышла из пандемии успешнее китайской. Вопреки ожиданиям специалистов, США выиграли гонку за звание первой экономики мира, сообщило агентство Bloomberg.

В начале прошлого года аналитики ждали, что США впадут в рецессию, потому что для борьбы с рекордной инфляцией Федеральная резервная система повысила процентные ставки. Китай, наоборот, ждал успех. Однако по итогам 2023 года валовой внутренний продукт Штатов увеличился на 6,3% в номинальном выражении и опередил прирост Китая на 4,6%. Такие результаты удивили специалистов и показали, что экономика США лучше восстановилась от удара пандемией, чем китайская.

«Это поразительный поворот судьбы», - заявил специалист Корнелльского университета Эсвар Прасад.

По его мнению, высокие показатели американской экономики в сочетании с препятствиями на пути китайской снизили шансы на то, что ВВП Китая обгонит ВВП США. На ситуации в КНР сказался кризис на рынке недвижимости, худшая за четверть века дефляция, снижение экспорта, рост безработицы среди молодежи, долги муниципалитетов.

Китай займет первое место по объему ВВП не раньше 2037 года, заявил британский Центр экономических и деловых исследований. Прогнозы ухудшились под влиянием пандемии.

США Рейтинги Китай Экономика ВВП
26 января 2024, 04:51
Процедуру самозапрета на кредиты для россиян могут упростить
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Российские законодатели предложили упростить процедуру установки самозапрета на оформление кредитов. Подробности рассказало издание РБК.

Согласно документу, россиянам хотят разрешить подавать заявление о добровольном отказе от кредитов не только через «Госуслуги» и МФЦ, но и напрямую в банках и МФО. По информации издания, закон вступит в силу в январе 2026 года.

В качестве дополнительного документа для проверки вместо СЕИЛС, который был в первой версии законопроекта, предложили ввести ИНН. Его посчитали наиболее удобным идентификатором, который не меняется всю жизнь. Документ находится в работе, некоторые пункты еще обсуждают законодатели.

По данным опроса, который прошел в августе 2023 года, около половины россиян хотели бы установить самозапрет на кредиты. Еще почти четверть ответили, что хотели бы запретить брать кредиты своим пожилым родственникам.

Банки Законы Кредиты Госуслуги
25 января 2024, 19:31
МРОТ повысят в России в 2024 году
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В России в 2024 году повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече со студентами вузов в Калининградской области.

«Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен», - подчеркнул российский лидер.

По его словам, это отразится на всех других выплатах, включая социальные пособия. Реальные доходы россиян и уровень зарплаты выросли по сравнению с предыдущими годами, добавил президент.

С января МРОТ проиндексировали на 18,5% - до 19 242 рублей. Соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой с 2025 года составит не менее 48%. Раньше показатель достигал 42%.

Совет Федерации ранее одобрил закон об увеличении МРОТ. Такое решение позволит увеличить заработные платы как минимум 4,8 миллиона россиян, сообщил сайт kp.ru.

C 1 февраля в России ежегодно начнут индексировать пособия по безработице. При этом правила получения выплаты останутся прежними.

Выплаты в России Россия Зарплаты МРОТ в РФ

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