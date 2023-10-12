Доллар опустился ниже 97 рублей
При открытии торгов на Мосбирже 12 октября курс доллара временно опускался ниже 97 рублей. Об этом сообщил ТАСС.
На 07:00 курс доллара составлял 96,45 рубля, евро 102,59 рубля, а юаня - 13,429 рубля. Они подешевели на 3,74%, 3,66% и 2,04% соответственно. Затем падение курса западной валюты замедлилось. Спустя девять минут доллар подскочил до 97,1 рубля, евро - 103,63 рубля. Китайский юань опустился до 13,285 рубля.
Некоторых экспортеров обяжут продавать на внутреннем рынке валютную выручку. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. Объемы и сроки определит правительство, а следить за исполнением нового правила поручат Росфинмониторингу. В список компаний, которые обязали так делать, попали представители химической промышленности, топливно-энергетического комплекса, зернового хозяйства, металлургии и других отраслей.