Доллар на Мосбирже упал ниже 89 рублей

К 13:35 американская валюта подешевела на 1,8% до 88,97 рубля. К 13:40 курс доллара немного замедлил снижение и находился на уровне 88,99 рубля. Евро подешевел на 1,46% до 96,69 рубля, юань снизился на 1,58% до 12,273 рубля.

По данным на 12:16, европейская валюта подешевела на 1,17% до 96,98 рубля. Курс евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 июля.

Американские аналитики ранее заявили, что антироссийские санкции «случайно» укрепили рубль. Введение потолка цен на нефть из РФ не ударило по экономике страны. Поступления от газа и нефти в российский бюджет в октября увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

Курс рубля усиливает рост - доллар на Московской бирже опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.