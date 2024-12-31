31 декабря 2024, 18:12

Доллар на международных торгах приблизился к курсу в 114 рублей

РИА «Новости»
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Рост курса доллара, который начался на международных валютных торгах биржи Forex, не остановился и обновил максимум 2024 года. На момент написания материала американская валюта подорожала до 113,75 рубля, прибавив сразу 2,95% после открытия, свидетельствуют данные площадки Investing.

Опубликованный график показал значительную волатильность рубля, которая повлияла на курс доллара в ходе торгов.

В течение дня за доллар давали 108,47 рубля, но после американская валюта отыгрывала падение и снова резко дорожала. Подобные «горки» на графике появились после 12:00 по московскому времени.

Что стало причиной подобной нестабильности, неизвестно.

Резкий взлет курса доллара на международном валютном рынке Forex начался в минувший понедельник, 30 декабря. Тогда за час американская валюта подорожала со 103 почти до 112 рублей, прибавив 6,16%.

Рубль Курс валют Курс доллара
31 декабря 2024, 03:46
В России анонсировали повышение социальных пенсий
Unsplash
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В 2025 году в России на 14,75% увеличится социальная пенсия для отдельных категорий получателей. Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб сообщила РИА «Новости», кто именно получит повышенную сумму.

«Социальная пенсия в 2025 году будет проиндексирована на 14,75%. Индексация произойдет с 1 апреля 2025 года», - сказала она.

Ежемесячная выплата, по словам депутата, предназначена для инвалидов, неработоспособных граждан, детей и пенсионеров с недостаточным стажем работы. Бессараб сообщила, что траты на соцпенсии на 2026 и 2027 годы уже предусмотрены, но в случае изменения бюджета фонда социального и пенсионного страхования их скорректируют.

Выплаты работающих и неработающих пенсионеров увеличатся с января на 7,3%. Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что средний размер пенсии по старости в России составит 24059,12 рубля.

В 2025 году в России на 14,75% увеличится социальная пенсия для отдельных категорий получателей. Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб сообщила РИА «Новости» , кто именно получит повышенную сумму.

Пенсия Пенсионеры Выплаты в России Деньги
28 декабря 2024, 16:53
Увеличилось число готовых подключиться к «пилоту» цифрового рубля банков
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К «пилоту» цифрового рубля присоединились «Т-банк» и Сбербанк присоединились к пилоту цифрового рубля. Эта информация появилась в материалах ЦБ.

В опубликованной регулятором таблице теперь значатся 15 банков-участников «пилота» операций с реальными цифровыми рублями. Ранее этот список состоял из 13 организаций, которые подтвердили свою техническую готовность к тестированию.

Цифровой рубль - это форма российской валюты, которую Центробанк намерен выпускать в качестве дополнения к существующим формам денег. Все они будут равноценными: один наличный рубль будет равен одному безналичному и одному цифровому рублю.

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов ранее заметил, что сейчас активно развиваются цифровые технологии , но наличные деньги остаются востребованными и страна не планирует от них отказываться.

Пенсия Пенсионеры Выплаты в России Деньги
28 декабря 2024, 14:53
Госдолг США за год вырос на 2,4 триллиона долларов
Unsplash
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Госдолг США за год вырос на 2,4 триллиона долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Общая сумма задолженности превысила 36 триллионов долларов. Для сравнения, заимствования России составляют 286,3 миллиарда - в 126 раз меньше.

Ранее Контрольно-бюджетное управление США обратилось к конгрессу с призывом отменить законодательно установленный потолок госдолга и привязать объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительства. По его мнению, дефолт повлечет за собой серьезные последствия не только для страны, но и для всего мира.

В конце ноября Япония и Китай - крупнейшие держатели американского госдолга - начали распродажу значительной части облигаций США. Японцы продали ценные бумаги на 61,9 миллиарда долларов, а китайцы - на 51,3.

США Доллары США Госдолг
27 декабря 2024, 08:42
«Не сделает людей богаче». В ЦБ объяснили, почему нельзя напечатать и раздать всем деньги
Global Look Press
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Массовая раздача денег россиянам только разгонит инфляцию, которая сейчас и так находится на высоком уровне. Об этом заявили в официальном Telegram-канале Центробанка России.

Сотрудникам ЦБ задали вопрос о том, почему просто нельзя напечатать деньги и раздать их всем гражданам, чтобы все стали богаче.

В регуляторе ответили, что такое решение сможет улучшить финансовое положение только одного человека, но в масштабе всей экономики государства работать не будет. Увеличение возможностей покупателей повлечет за собой спрос на товары, количество которых при этом не изменится.

«Результат очевиден - продавцы просто поднимут цены. То есть мы сможем купить то же самое количество товаров, но за большее количество денег. Одним словом, массовая раздача денег не делает людей богачей, а только разгоняет инфляцию», - ответили представители Центробанка.

Ранее Банк России отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест». Он занимал 168 место в банковской системе страны по величине активов. Решение об отзыве лицензии приняли из-за нарушения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Россия Центробанк Экономика

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