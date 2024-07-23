23 июля 2024, 08:55

Долги Мавроди превысили 1,6 миллиарда рублей

Читайте нас в: Google Новости

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди после своей смерти оставил долги на более чем 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Хамовнический суд выдал более 200 исполнительных листов в отношении Мавроди в период с 2007 по 2017 год на сумму 1,607 миллиарда рублей. Из них 219 тысяч являются долгом за госпошлины, более 252 миллионов представляют собой взыскания имущественного характера в пользу юридических и физических лиц.

После смерти основателя «МММ» в 2018 году в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находилось 2194 записи в отношении Мавроди.

Россиянам ранее рассказали, как отличить финансовую пирамиду от добросовестной инвесткомпании. В последних должны быть депозитарии - контролируемые правительством структуры с лицензией от банка.

Долги Рубль
22 июля 2024, 19:41
Курсы доллара и евро в России рассчитают по-новому
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
После того, как против Московской биржи ввели санкции, расчет курсов доллара и евро будут производить по-новому. С методикой Центробанка ознакомились журналисты «Ведомостей».

В регуляторе отметили, что курсы американской и европейской валют установят, основываясь на данных о внебиржевых сделках банков, заключенных в течение дня до 15:30 по московскому времени. Специалисты Центробанка не станут включать в расчеты весь массив информации от кредитных организаций, отсекая крайние значения курса.

Банк России отказался от публикации курсы валют из-за западных санкций в середине июля. Регулятор перешел на внебиржевой курс рубля по отношению к доллару и евро.

Евро Доллары США Россия Курс валют Центробанк
22 июля 2024, 16:29
Комитет ГД по труду поддержал прибавку к пенсии для инвалидов I группы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Профильный комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов поддержал поправку о доплате пенсионерам и инвалидам I группы в размере 1,2 тысячи рублей к пенсии. Об этом сообщил ТАСС.

Выплата будет повышаться на районный коэффициент и индексироваться каждый год. Исключением станут инвалиды с детства, к их пенсии ежемесячно добавляют выплату в связи с осуществлением ухода за ними опекуном или родителями.

Сейчас компенсацию в размере 1,2 тысячи рублей получают люди, ухаживающие за престарелыми людьми или инвалидами I группы. Теперь пенсионеры и маломобильные люди будут получать прибавку к пенсии в таком же размере, объяснил депутат Ярослав Нилов.

Комитет ГД по труду также рекомендовал принять поправку о выплате семьям до 10 тысяч рублей из остатков материнского капитала.

Пенсия Инвалиды
22 июля 2024, 14:43
«Можно неплохо зарабатывать». Как получать деньги на монетизации от Telegram
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Telegram запустил монетизацию для российских пользователей, они смогут получать 50% от рекламы. Вывести внутреннюю валюту Stars можно будет через специальную платформу Fragment. Как заработать на своем канале, рассказал в эфире 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По его словам, для начала работы нужно создать Telegram-канал и определить его контент - видео, тексты, литературные этюды и так далее.

Затем необходимо набрать аудиторию. Для доходов от рекламной интеграции нужно максимальное число подписчиков.

«На первых порах вы можете опираться на свой ближний круг, на знакомых, на общую адресную книгу <…> Но потом, чтобы расширять аудиторию, вам необходимо, чтобы контент был очень релевантный», - отметил Бархота.

Когда подписчиков наберется несколько тысяч, можно включать монетизацию.

Когда рекламодатели заинтересовались размещением таргетированной рекламы, необходимо заключить с ними контракт. Спустя некоторое время можно начинать получать выручку за рекламу. Бархота уточнил, что поступать она будет не в рублях, а в криптовалюте, которую затем можно будет конвертировать.

«Но непонятно, как это будет, какой курс будет и как конвертацию осуществлять», - заметил он.

Тем не менее, он подытожил, что на раскрученном канале можно неплохо зарабатывать.

Ранее PR-агентство Mediacom.Expert назвало самую популярную площадку в России для ведения и монетизации блогов.

Интернет Telegram Деньги
21 июля 2024, 03:22
Названо опасное последствие ипотеки, о котором многие не догадываются
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Перегретый рынок жилья опасен тем, что квартиры могут подешеветь из-за снижения ипотечного спроса. Тогда заемщиков ждет неприятная ситуация — в случае невыплаты кредита банк заберет жилье, но долг при этом останется, рассказал агентству «Прайм» финансовый советник, автор просветительского проекта «Экономизм» Алексей Кричевский.

Эксперт отметил, что последние несколько месяцев недвижимость дешевеет. Торг может убрать до 10% первоначальной цены на первичке и от 20% и более на вторичке. В итоге, этот дисконт конвертируют в цену, указываемую в объявлениях, а по факту она может оказаться еще выше.

На фоне сокращения узкого некредитного спроса этот процесс продолжится. Поэтому останется ждать появления программы, когда банк забирает у неплательщика жилье, чтобы обнулить ипотечный кредит, резюмировал Кричевский.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее завил, что в России осенью могут пересмотреть условия программы «Семейная ипотека».

Перегретый рынок жилья опасен тем, что квартиры могут подешеветь из-за снижения ипотечного спроса. Тогда заемщиков ждет неприятная ситуация - в случае невыплаты кредита банк заберет жилье, но долг при этом останется, рассказал агентству «Прайм» финансовый советник, автор просветительского проекта «Экономизм» Алексей Кричевский.

Россия Ипотека

Новости по теме