Долги Мавроди превысили 1,6 миллиарда рублей
Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди после своей смерти оставил долги на более чем 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».
Хамовнический суд выдал более 200 исполнительных листов в отношении Мавроди в период с 2007 по 2017 год на сумму 1,607 миллиарда рублей. Из них 219 тысяч являются долгом за госпошлины, более 252 миллионов представляют собой взыскания имущественного характера в пользу юридических и физических лиц.
После смерти основателя «МММ» в 2018 году в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находилось 2194 записи в отношении Мавроди.
Россиянам ранее рассказали, как отличить финансовую пирамиду от добросовестной инвесткомпании. В последних должны быть депозитарии - контролируемые правительством структуры с лицензией от банка.