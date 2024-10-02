02 октября 2024, 17:24

Долг Блиновской по НДФЛ погасили

РИА «Новости»
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Юристы блогера Елены Блиновской погасили ее долг перед налоговой на сумму более 320 миллионов рублей. Об этом «Известиям» сообщил один из правозащитников Иван Морозов.

Сейчас юристы приступили к погашению НДС.

«После погашения остатка основного долга - недоимки по НДС в размере около 587,665 миллиона рублей - нам останется выплатить штраф на сумму в 221 миллион рублей и пени порядка 340 миллионов рублей», - рассказал Морозов.

Общая сумма долга блогера перед налоговой составляет 1,15 миллиарда рублей.

Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский ранее погасил свой долг перед ФНС. При этом супруг блогерши задолжал по банковским кредитам 7,6 миллиона рублей.

Долги НДФЛ Елена Блиновская
02 октября 2024, 02:06
Сбербанк увеличил ставки по рыночной ипотеке на 0,9 процентных пункта
РИА «Новости»
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Сбербанк со 2 октября повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9 процентных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Ставки по всем базовым ипотечным программам увеличены на 0,9 процентного пункта. Таким образом, минимальные ставки на „Домклик“ на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на вторичном - 21,6%», - передало сообщение пресс-службы РИА «Новости».

По программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» кроме повышения ставки отменили надбавку в размере одного процентного пункта в случае отказа от страхования жизни и здоровья. Самая маленькая ставка по программе на «Домклик» теперь составляет 24,3%.

Ранее стало известно, что Сбербанк поменял условия по вкладам «Лучший%» и «СберВклад». Теперь ставка 20% годовых доступна на сроке до года, если минимальная сумма составляет 100 тысяч рублей. По вкладу «Лучший%» самую большую ставку можно получить на сроке семь-девять месяцев. До этого такие условия действовали только при вложении средств, которые ранее не хранили в этом банке, на трехлетний срок сбережения.

Банки Рубль Сбербанк Кредиты Ипотека
01 октября 2024, 08:00
Военные пенсии проиндексировали в России с 1 октября
РИА «Новости»
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Размеры военных пенсий с 1 октября повысили на 5,1% вместо предполагавшихся 4,5%. Об этом сообщили на сайте Госдумы.

Индексация связана с изменением прогноза социально-экономического развития в 2024 году.

«Для военных пенсионеров, бывших сотрудников отдельных силовых ведомств и членов их семей размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, увеличится до 89,83%», - уточнили в ГД.

В 2025 году страховые пенсии россиян могут проиндексировать на уровень инфляции, которая по прогнозам составит 7,3% на конец текущего года. Таким образом, средний размер выплат вырастет до 24 тысяч рублей.

С 1 октября 2024 года повысили не только военные пенсии, но и выплаты инвалидам I группы , а также россиянам, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Прибавку получат 2,7 миллиона человек.

Пенсия Военные Россия
30 сентября 2024, 20:35
Страховые пенсии россиян в 2025 году проиндексируют на размер инфляции
Freepik
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Страховые пенсии в России в 2025 году могут проиндексировать на уровень инфляции, которая по прогнозам составит на конец текущего года 7,3%. В пояснительной записке к законопроекту, внесенному на рассмотрение в ГД, указано, что средний размер выплат вырастет до 24 тысяч рублей.

«С 1 февраля ежегодно на прогнозный уровень инфляции за предыдущий год в 2025 году на 7,3% <…> проиндексированы: публичные нормативные обязательства», - говорится в документе.

Также с 1 апреля проиндексируют выплаты, размер которых зависит от величины социальной пенсии. В 2025 году их увеличат на 14,8%.

С 1 октября 2024 года пенсии повысят военным пенсионерам, инвалидам I группы и гражданам, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Прибавку получат 2,7 миллиона человек.

Пенсия Выплаты в России Госдума РФ Инфляция
30 сентября 2024, 11:44
Сервис «Яндекс.Такси» списал у клиентов тысячи рублей за несуществующие поездки
Freepik
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Сервис «Яндекс.Такси» списал с клиентов тысячи рублей за несуществующие заказы. Об этом 360.ru рассказала одна из потерпевших по имени Радмила.

По словам женщины, агрегатор пять часов списывал с нее по 307 рублей, пока на счету не осталось минус 17 тысяч. При этом девушка не заказывала такси.

«Я просто пять часов смотрела, как списываются деньги с моей карты. Просто невозможно было деньги никуда перекинуть! Это дебетовая карта, „Яндекс“ замораживает деньги для поездок, а потом списывает! По всей России у клиентов „Яндекс.Такси“ произошла такая ситуация! Снимали с замороженной карты, заблокированного счета! Но даже не хотят признаваться в баге, ошибке или еще чем-то», - возмутилась Радмила.

Похожими историями в соцсетях поделились другие люди. У кого-то «Яндекс» списал 26 тысяч рублей, у еще одной клиентки задолженность на карте достигла 108 тысяч рублей. Поддержка «Яндекса» отказала пользователям в компенсациях.

В компании не ответили на запрос 360.ru по поводу сложившейся ситуации.

На прошлой неделе клиенты «Яндекса» уже жаловались на массовые списания с банковских карт. Владелец дебетовой карты рассказал, что за одну ночь «Яндекс» провел около 200 транзакций по 200 рублей каждая.

Рубль Яндекс Такси Деньги

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