29 марта 2024, 13:54

Доходы РЖД в 2023 году рекордно выросли

РИА «Новости»
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Холдинг «Российские железные дороги» по итогам 2023 года получил исторически рекордные доходы — 3,017 триллиона рублей. Об этом заявил глава компании Олег Белозеров на коллегии министерства транспорта России. Его слова привело РИА «Новости».

Холдинг «Российские железные дороги» по итогам 2023 года получил исторически рекордные доходы - 3,017 триллиона рублей. Об этом заявил глава компании Олег Белозеров на коллегии министерства транспорта России. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы подвели общий баланс холдинга. Вчера подвели с учетом наших дочерних предприятий. Достигли исторического рекорда доходов - 3 триллиона 17 миллиардов рублей», - сказал Белозеров.

РЖД реализуют несколько масштабных проектов. В частности, в 2024 году планируется запустить железную дорогу, которая свяжет Ростов-на-Дону с Крымом и будет проходить через новые регионы страны. Восстановление железнодорожного полотна и строительство новой ветки началось осенью 2023 года.

Во втором квартале года в Московской области достроят железнодорожные пути для грузов из Китая и Калининградской области. В середине марта власти дали старт строительству ВСМ.

РЖД Доходы Рекорды
29 марта 2024, 10:23
Число не выдающих чеки предпринимателей в Подмосковье сократилось более чем на 30%
Телеканал «360»
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В рамках работы по отслеживанию применения контрольно-кассовой техники (ККТ) число предпринимателей, которые не выдают чеки при продаже, сократилось более чем на 30%. Об этом в интервью ведущей «360» Ксении Присекиной рассказал начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Московской области Алексей Усков.

Он отметил, что Федеральная налоговая служба в рамках контроля за применением ККТ реализует два направления: отраслевой проект по исключению недобросовестного поведения на рынке и общественное питание. В первом секторе специалисты наблюдают наибольшее нарушение в применении контрольно-кассовой техники. По словам Ускова, предприниматели занижают прибыль. Также на рынках образуется большой объем теневой денежной выручки.

Усков уточнил, что отраслевой проект по исключению недобросовестного поведения на рынке стартовал в феврале 2021 года. На начальном этапе зафиксировали 46% индивидуальных предпринимателей и организаций, которые не применяли контрольно-кассовую технику.

«Благодаря нашей работе, проведенной в рамках информационной кампании, профилактической, контрольной, надзорной, количество предприятий и ИП, которые не применяли контрольно-кассовую технику, снизилось и составило на сегодня на 11%», - подчеркнул Усков.

Организация проекта идет совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В рамках работы создали оперштаб, в который вошли представители Роспотребнадзора, МВД России, аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей и региональная общественная организация. Специалисты уже провели масштабную кампанию, приоритетом которой стало создание бесконфликтного взаимодействия с участниками рынка.

Сельское хозяйство Питание Роспотребнадзор Работа Интервью
28 марта 2024, 19:03
Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до AA со стабильным прогнозом
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Аналитическое рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до уровня AA (RU) с дальнейшим стабильным прогнозом. Повышение кредитного рейтинга ПАО «Совкомбанк» отражает значительное укрепление позиций банка на российском финансовом рынке и накопленный опыт работы в рамках текущей бизнес-модели за последние пять лет.

Совкомбанк устойчив к рискам, связанным с его динамичным развитием благодаря сильной бизнес-франшизе, а также активному кредитованию и стратегии слияний и поглощений.

Ключевыми факторами, повлиявшими на повышение рейтинга, являются сильный бизнес-профиль, высокие рентабельность деятельности и уровень достаточности капитала.

Совкомбанк выделяется своей универсальностью, занимая крепкие позиции как в сегменте кредитования физических лиц, так и в корпоративном кредитовании. АКРА также положительно оценивает планы банка по присоединению ООО «ХКФ Банк», что укрепит позиции Совкомбанка в розничном сегменте.

Адекватная оценка риск-профиля Банка, обусловлена низкой концентрацией на крупнейших заемщиках и высоким качеством кредитного портфеля.

Статус системно значимого банка дает Совкомбанку широкий доступ к ликвидности, что вместе со стабильной и диверсифицированной клиентской базой обеспечивает устойчивое финансирование и высокий уровень ликвидности.

Банки Рейтинги
28 марта 2024, 07:11
Крупнейший производитель кирпича продал свои заводы в России
РИА «Новости»
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Австрийский концерн Wienerberger продал компании «Строймикс» свои российские заводы по производству кирпича. Они расположены во Владимирской области и Татарстане, сообщил РБК.

С 12 февраля 2024 года собственником «Винербергер Куркачи» в Татарстане и «Винербергер кирпич» во Владимирской области стала компания «Строймикс» брянского бизнесмена Алексея Филина, среди активов которого - контролирующие «Брянский силикатный завод» и «Клинцовский силикатный завод» структуры.

Wienerberger считался крупнейшим в мире производителем кирпича и керамических блоков, имея производственные площадки в 28 странах мира. Представитель компании подтвердил заключение сделки и заявил, что компания ушла с российского рынка из-за геополитической ситуации. Суммарная проектная мощность проданных заводов составляла 450 миллионов кирпичей в год.

Свои производства в России продал японский производитель автомобильного стекла AGC. Борский и Клинский стекольные заводы стали собственностью петербургского холдинга «Адамант».

Австрия Бизнес Деньги Импортозамещение
28 марта 2024, 02:42
Россиянам рассказали, кому резко повысят пенсии с 1 апреля
РИА «Новости»
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С 1 апреля в России повысят на 7,5% социальные пенсии. Об этом рассказал РИА «Новости» старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

«С 1 апреля этого года на 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также детям, оба родителя которых неизвестны», - сказал Ляшок.

Кроме того, выплаты увеличат военным и добровольцам, которые приобрели инвалидность на службе, а также пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф.

Эксперт рассказал, что социальные пенсии в России получают около 3,4 миллиона человек. Это относительно небольшое число. Страховые пенсии полагаются приблизительно 38 миллионам человек. Эту категорию выплат уже проиндексировали в январе - на те же 7,5%.

Ранее президент России Владимир Путин призвал органы прокуратуры добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий по всей стране.

Пенсия Катастрофы Выплаты в России Россия

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