Доходы РЖД в 2023 году рекордно выросли
Холдинг «Российские железные дороги» по итогам 2023 года получил исторически рекордные доходы — 3,017 триллиона рублей. Об этом заявил глава компании Олег Белозеров на коллегии министерства транспорта России. Его слова привело РИА «Новости».
Холдинг «Российские железные дороги» по итогам 2023 года получил исторически рекордные доходы - 3,017 триллиона рублей. Об этом заявил глава компании Олег Белозеров на коллегии министерства транспорта России. Его слова привело РИА «Новости».
«Мы подвели общий баланс холдинга. Вчера подвели с учетом наших дочерних предприятий. Достигли исторического рекорда доходов - 3 триллиона 17 миллиардов рублей», - сказал Белозеров.
РЖД реализуют несколько масштабных проектов. В частности, в 2024 году планируется запустить железную дорогу, которая свяжет Ростов-на-Дону с Крымом и будет проходить через новые регионы страны. Восстановление железнодорожного полотна и строительство новой ветки началось осенью 2023 года.
Во втором квартале года в Московской области достроят железнодорожные пути для грузов из Китая и Калининградской области. В середине марта власти дали старт строительству ВСМ.