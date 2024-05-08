Доходы от заблокированных российских активов в Euroclear превысили 1,5 млрд евро

В европейском депозитарии оставались более 200 миллиардов евро, принадлежавших России. Валери Урбен сообщила, что в 2023 году на них начислили 4,4 миллиарда евро процентами, за первые три месяца 2024 года - еще 1,6 миллиарда.

Она пожаловалась, что Euroclear втянули в геополитику, и около 100 специалистам, обслуживающих счета России, приходится постоянно учитывать условия новых санкций. Российские инвесторы инициировали более сотни судебных разбирательств с требованием вернуть деньги. Глава депозитария допустила их победу.

«Целый ряд юридических фирм помогает нам защитить себя. Вероятность того, что мы выиграем эти дела, достаточно мала. Но мы продолжаем бороться», - сказала она.

Изъятие российских активов в пользу Украину способно обанкротить депозитарий, сообщило агентство Reuters. Кроме того, что Россия обратится в суды из-за нарушения международных норм, другие крупные страны из предосторожности решат забрать свои деньги из Euroclear.