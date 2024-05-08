08 мая 2024, 07:26

Доходы от заблокированных российских активов в Euroclear превысили 1,5 млрд евро

РИА «Новости»
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В первом квартале 2024 года заблокированные в депозитарии Euroclear российские активы принесли 1,6 миллиарда евро доходов процентами. Новый гендиректор хранилища Валери Урбен сообщила об этом в интервью Echo.

В европейском депозитарии оставались более 200 миллиардов евро, принадлежавших России. Валери Урбен сообщила, что в 2023 году на них начислили 4,4 миллиарда евро процентами, за первые три месяца 2024 года - еще 1,6 миллиарда.

Она пожаловалась, что Euroclear втянули в геополитику, и около 100 специалистам, обслуживающих счета России, приходится постоянно учитывать условия новых санкций. Российские инвесторы инициировали более сотни судебных разбирательств с требованием вернуть деньги. Глава депозитария допустила их победу.

«Целый ряд юридических фирм помогает нам защитить себя. Вероятность того, что мы выиграем эти дела, достаточно мала. Но мы продолжаем бороться», - сказала она.

Изъятие российских активов в пользу Украину способно обанкротить депозитарий, сообщило агентство Reuters. Кроме того, что Россия обратится в суды из-за нарушения международных норм, другие крупные страны из предосторожности решат забрать свои деньги из Euroclear.

Бельгия Санкции Россия Деньги
08 мая 2024, 10:37
Симоньян назвала способ устранить неравенство в России
РИА «Новости»
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Неравенство в России можно искоренить настройкой налоговой системы. Такое мнение высказала главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, неравенство нужно «лечить» налогами.

«Я много раз говорила о налоге на роскошь, что надо выравнивать уровень благосостояния в стране», - пояснила журналистка.

Симоньян добавила, что Уголовный кодекс России тоже следует доработать. Она обратила внимание, что наказание за одно и то же преступление может быть разным: лишение свободы или крупный штраф. Медиаменеджер подчеркнула, что это порождает коррупцию.

Ранее и. о. главы Минфина Антон Силуанов заявил, что в России назрела необходимость реформ в налоговой системе.

Он отметил, что ее нужно «донастроить» с учетом реалий.

Налоги Россия
08 мая 2024, 10:13
Геополитическая обстановка отразилась на мировой экономике
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Геополитические разногласия негативно отразились на мировой экономике. Торговля разделилась на три блока, включая США и Китай, а также не связанные с ними государства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Международного валютного фонда.

«Рассматривается разделенный на три блока мир: опирающийся на США, опирающийся на Китай, а также блок несвязанных стран», - уточнили в организации.

По оценкам МВФ, сегментирование мировой экономики спровоцировало рост числа торговых ограничений на поставки товаров и услуг. Их число в 2023 году составило три тысячи.

С 2017 по 2023 годы доля КНР в импорте США снизилась на 8% из-за противоречий двух стран. Украинский конфликт также повлиял на торговлю России и стран Запада.

Несмотря на санкции, западные страны, в том числе Британия, продолжают закупать российскую нефть. Однако поставщиками нефтепродуктов являются Китай, Турция и Индия.

США Торговля Россия Запад Китай Экономика
08 мая 2024, 06:32
МРОТ за несколько лет повысят до 35 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Минимальный размер оплаты труда в России проиндексируют опережающими темпами. К 2030 году его повысят до 35 тысяч рублей, вдвое больше показателя 2023 года. Указ президента Владимира Путина опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Он установил плановые показатели в области демографии, экономики, вовлеченности россиян в занятия спортом.

«Обеспечение повышения опережающими темпами МРОТ, в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тысяч рублей в месяц», - постановил Путин.

В 2024 году МРОТ в России проиндексировали на 18,5%, до 19 242 рублей. Президент в послании Федеральному собранию поручил повысить его до 35 тысяч рублей.

Зарплаты Владимир Путин Деньги МРОТ в РФ
08 мая 2024, 04:20
Россиян обяжут согласовывать кредиты и денежные переводы с родственниками
Freepik
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В России нашли способ защитить средства граждан от мошенников. Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект, обязывающий банки согласовывать кредиты и денежные переводы с родственниками или доверенными лицами клиентов. Об этом сообщили «Известия».

Законодательную инициативу уже поддержали в Центробанке, отметив, что новый механизм защиты будет востребован сред социально уязвимых групп населения. Доверенное лицо клиента должно будет подтвердить или отклонить финансовую операцию в течение 12 часов с момента получения уведомления от банка.

«Банк России поддерживает этот законопроект. Регулятор еще несколько лет назад издал методические рекомендации, которые касались внедрения сервиса „второй руки“», - рассказали в пресс-службе ЦБ.

В банке уточнили, что помощник клиента не имеет доступа к деньгам подопечного, а также не вправе совершать за него финансовые операции.

Один из авторов законопроекта, депутат от «Единой России» Наталья Костенко рассказала, что документ смогут принять в первом чтении после 13–15 мая, когда будет сформировано правительство РФ. Во втором чтении в проект могут добавить механизм отзыва доверенности, а также упростить процедуру реализации инициативы.

Ранее экономист Дмитрий Ферапонтов заявил, что разрешение россиянам с 1 мая переводить между своими счетами крупные денежные суммы без комиссии сделает эти операции более удобными, прозрачными и выгодными для клиентов банков.

Банки Мошенничество Кредиты Деньги

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