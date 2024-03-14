Доход бюджета России от приватизации увеличат в 100 раз

«Поступление дополнительных доходов и средств от приватизации у нас в этом году в бюджете - чуть больше одного миллиарда. Мы считаем, что цифра должна быть скорректирована - не менее 100 миллиардов рублей мы ставим задачу сформировать», - сказал он.

В плановый бюджет на 2024–2026 годы доходы от приватизации заложили на уровне 1,2 миллиарда в год. Антон Силуанов сообщил, что в правительственный список на возможную реализацию внесли около 30 компаний с госучастием. Министр поручил повысить эффективность управления активами и увеличить продажи неэффективно управляемого имущества.

Федеральный бюджет на 2024 год утвердили с расходами в размере 36,66 триллиона рублей, доходами 35,065 триллиона. На продление льготных программ ипотеки , по подсчетам Минфина, потребуется еще около одного триллиона рублей.