Доход блогеров в «ВКонтакте» увеличился на треть

Совокупный доход авторов через инструменты монетизации «ВКонтакте» возрос на 37% и достиг 5,5 миллиарда рублей. Блогеры могли получать деньги напрямую в новом кабинете выплат, а самозанятым начисляли повышенный доход на сумму налога.

Количество подключенных к программе VK Donut сообществ увеличилось вдвое, а самих спонсоров - на 56%. За год при помощи этого сервиса авторы заработали 780 миллионов рублей. Самыми популярными темами, за которые читатели перечисляли вознаграждение, стали аниме, манга, k-pop, родители и дети, творчество, игры и приложения. Число просмотров видео возросло на четверть, истории публиковали на 27% чаще.

В Москве на остановке «Манежная площадь» установили новогодний вендинг от VK. Прохожие смогут выбрать товар и поучаствовать в праздничной акции.