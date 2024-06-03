03 июня 2024, 12:36

«Додо Пицца» объяснила судебные претензии к Telegram

Unsplash
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Владеющая сетью пиццерий компания «Додо Франчайзинг» пожаловалась в суд на Telegram FZ-LLC. Она потребовала вернуть своему каналу прежнее название, присвоенное мошенниками, и изменить правила использования мессенджера, сообщил РБК.

Иск «Додо Пиццы» зарегистрировали в Арбитражном суде Республики Коми. Она обвинила Telegram в создании условий для недобросоветной конкуренции из-за отсутствия ограничений на имена каналов, созвучные с популярными торговыми марками. Компания потребовала вернуть ее каналу присвоенное третьими лицами название и внести изменения в правила работы с мессенджером.

«В Telegram есть давно наболевший вопрос - названия каналов. На торгах их может купить кто угодно, а создавать одноименные запрещено по правилам площадки», - объяснила старший юрист IP и Privacy «Додо Пицца» Александра Акимова.

По ее словам, мошенники выкупали за криптовалюту TON названия каналов и вымогали у правообладателей деньги. Юрист заявила, что Telegram не контролировал этот процесс и не реагировал на жалобы.

В судебном иске «Додо Пицца» указала канал Dodo pizza. В нем 28 подписчиков и объявление о продаже за 575 тысяч долларов.

Мошенники использовали Telegram для обмана не только больших компаний, но и рядовых россиян. Например, сделали поддельный канал сайта госуслуг.

Суд Telegram Бизнес
03 июня 2024, 12:03
Инвесторы подали свыше миллиона заявок на обмен замороженных активов
РИА «Новости»
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Инвесторы из России подали свыше миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей в рамках обмена замороженных активов. Об этом сообщила пресс-служба «Инвестиционной палаты», которая стала организатором торгов в рамках обмена замороженными активами.

«Инвестпалата» завершила прием заявок от российских инвесторов 8 мая. С 3 июня стартовал прием заявок на выкуп замороженным иностранных ценных бумаг от нерезидентов. Он продлится до 5 июля.

«Число поданных российскими розничными инвесторами заявок превышает миллион. Общая стоимость активов в пуле, исходя из начальных цен, составила 35,31 миллиарда», - отметили в палате.

В пул вошли самые популярные среди инвесторов в России ценные бумаги иностранных компаний - Microsoft, Tesla и Alphabet.

Ранее МИД России исключил национализацию активов ушедших из страны компаний.

Россия Коммерческие акции
03 июня 2024, 08:17
Религиозную символику в названиях товаров предложили запретить из-за чувств верующих
Unsplash
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В России предложили запретить использование религиозной символики при регистрации товарных знаков и в названиях фирм. Законопроект разработали Русская православная церковь и Роспатент, сообщил «Коммерсант».

«Использование обозначений с религиозной символикой, семантикой в качестве товарных знаков может привести к оскорблению чувств верующих », - заявила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения Чернега.

Религиозную организацию возмутили вина «Церковные обряды», «Исповедь грешницы» и «Душа монаха», сигареты Saint George, средства гигиены «Кроткая монашка» и товарный знак «Батюшка онлайн». РПЦ совместно с Роспатентом разработала поправки к Гражданскому кодексу в части запрета на предоставление исключительного права на использование религиозных символов и имен святых. Чернега заявила, что ограничение распространится не только на юридические и физические лица, но и религиозные организации.

Инициативу поддержали главный раввин России Берл Лазар и первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Дамир Мухетдинов. Законопроект внесут в Госдуму до конца весенней сессии.

Скандал из-за оскорбления чувств верующих разгорелся в Испании. Консерваторов возмутило слишком женственное изображение Христа на плакате художника Салустиано Гарсии.

РПЦ Православие Религия Бизнес Экономика
02 июня 2024, 12:50
Силуанов усомнился, что россияне уйдут от налогов при прогрессивном НДФЛ
РИА «Новости»
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Россияне вряд ли начнут уходить от уплаты налогов после введения прогрессивного НДФЛ. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы в начале говорили, что один из принципов, который мы закладывали при подготовке изменений - это принцип того, что наша налоговая система должна быть конкурентоспособной», - отметил министр.

Силуанов засомневался, что люди нарушат закон, ведь за это грозит уголовная ответственность.

В России предложили ввести пятиступенчатую шкалу по НДФЛ с увеличением ставки от 13% до 22%. Изменения начнут действовать с 2025 года. Силуанов ранее подчеркивал, что Минфин подготовил оптимальную и справедливую шкалу налогообложения в ответ на запрос общества. Подробнее о нововведениях в налоговой системе и новых возможностях для россиян - читайте в материале 360.ru.

Законы Налоги НДФЛ Антон Силуанов Экономика
01 июня 2024, 10:37
Экспортеры смогут не продавать валюту при оплате контракта рублями на 50%
Freepik
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Правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешит не продавать валюту, если внешнеторговые контракты больше чем на 50% оплачены рублями. Изменения в правила продажи валютной выручки внес премьер Михаил Мишустин, постановление уже подписано.

При этом рубли по таким контрактам должны быть зачислены на счета в уполномоченных банках.

Комиссия также сможет выдавать разрешения на непродажу валютной выручки в размере, соответствующем сумме, которая необходима для удовлетворения требований в иностранной валюте. До этого такое право было только у самих крупных экспортеров.

Сейчас российский рубль чувствует себя довольно сильной валютой. Юрист Марчел Кырлан рассказал, что экспортеры пока обязаны ввозить в страну не менее 80% валютной выручки, продавая на Московской бирже 90%. Неплохо поддерживает рубль высокая ключевая ставка, оставленная Центробанком.

Ранее Мишустин заявил, что в России нужно развернуть новую модель экономического роста. Он предложил действовать через создание условий для открытия новых организаций.

Инвестиции Банки Рубль Деньги Михаил Мишустин Экономика

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