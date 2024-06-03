«Додо Пицца» объяснила судебные претензии к Telegram

Иск «Додо Пиццы» зарегистрировали в Арбитражном суде Республики Коми. Она обвинила Telegram в создании условий для недобросоветной конкуренции из-за отсутствия ограничений на имена каналов, созвучные с популярными торговыми марками. Компания потребовала вернуть ее каналу присвоенное третьими лицами название и внести изменения в правила работы с мессенджером.

«В Telegram есть давно наболевший вопрос - названия каналов. На торгах их может купить кто угодно, а создавать одноименные запрещено по правилам площадки», - объяснила старший юрист IP и Privacy «Додо Пицца» Александра Акимова.

По ее словам, мошенники выкупали за криптовалюту TON названия каналов и вымогали у правообладателей деньги. Юрист заявила, что Telegram не контролировал этот процесс и не реагировал на жалобы.

В судебном иске «Додо Пицца» указала канал Dodo pizza. В нем 28 подписчиков и объявление о продаже за 575 тысяч долларов.

Мошенники использовали Telegram для обмана не только больших компаний, но и рядовых россиян. Например, сделали поддельный канал сайта госуслуг.