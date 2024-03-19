«Дочка» ВТБ продолжит обслуживание карт «Мир» в Армении

Картами «Мир» нельзя будет пользоваться в банкоматах и POS-терминалах местных банков. Ситуация не скажется на работе дочерней компании ВТБ - «ВТБ Армения».

«С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике. На работе карт ВТБ [Армения] это никак не отразится», - сказал источник.

Банк продолжит обслуживание карты «Мир» в полном объеме.

Казахстанский банк «Фридом Финанс» объявил о запрете на переводы средств с карт и на карты платежной системы «Мир». Кредитная организация предупредила клиентов, что переводы в приложении Freedom Banker больше недоступны, попросив воспользоваться альтернативными способами перечисления денежных средств.