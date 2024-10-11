11 октября 2024, 20:45

Добросовестные российские заемщики спасли финскую Finnvera от разорения

РИА «Новости»
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Несмотря на санкции, российские предприятия погасили кредиты и спасли финскую государственную финансовую компанию Finnvera от убытков на сумму 250 миллионов евро. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

К февралю 2022 года российские компании получили кредиты и кредитные обещания от Finnvera на сумму около миллиарда евро. Из них 700 миллионов приходились на уже выданные займы. Санкции заблокировали каналы платежей , и финская госкомпания рисковала потерять не менее 250 миллионов евро.

Однако российский бизнес не отказался от своих обязательств и продолжил погашать долги. К концу 2022 года их сумма снизилась до 420 миллионов евро, а через год осталось менее 100 миллионов.

«Одна из причин в том, что они сохраняли платежеспособность даже в нынешних условиях. Также стоит помнить, что крупные международные компании стремятся соблюдать свои обязательства просто ради сохранения репутации», - сказал руководитель направления по работе с крупными клиентами Finnvera Юсси Хаарасилта.

На экономические отношения между Россией и Финляндией повлияли не только санкции, но закрытие границ.

«Известия» сообщили, что за первое полугодие 2024 года товарооборот этих стран сократился до 600 миллионов евро.

Финляндия Санкции Россия Кредиты Бизнес Деньги
11 октября 2024, 11:19
Футболист Головин накопил автоштрафы на 50 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Футболист Александр Головин почти год не оплачивает свои автомобильные штрафы. На его Mercedes-Benz G63 AMG накопилось более 40 начислений. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Капитан сборной России по футболу и полузащитник французского клуба «Монако» перестал оплачивать штрафы еще в декабре прошлого года. За это время он получил 41 взыскание на 50 тысяч рублей. Большинство штрафов ему начислили за неправильную парковку.

В марте издание L ’ Equipe сообщало, что российский спортсмен получает в «Монако» 300 тысяч евро в месяц. Летом Головин возглавил рейтинг самых дорогих российских футболистов.

Его рыночная стоимость составила 30 миллионов евро. За ним расположились вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и хавбек «Реал Сосьедад» Арсен Захарян.

Спортсмен признался, что скучает по родине , пояснив, что что ему не хватает русского менталитета и пельменей.

Штрафы Рубль
10 октября 2024, 19:45
ФАС обнаружила в магазинах завышенные цены на хлеб
РИА «Новости»
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Значительные наценки на хлеб выявили в крупных торговых сетях России. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский на полях III Всероссийской конференции в сфере закупок, сообщил RT.

По словам Шаскольского, средние наценки на наиболее популярные виды хлеба составляют около 60%, а в отдельных случаях превысили 100%. Он также отметил, что наценки в пределах 5-10% характерны для продукции, реализуемой под собственными брендами сетей.

Глава ФАС отметил, что в среднем наценка на самый доступный хлеб составляет 60%, поэтому работа в этом направлении продолжается. Сотрудники ведомства проводили анализ цен в торговых сетях «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит».

Антимонопольщики ранее проследили за ростом цен на стройматериалы. В результате завели дела на производителей материалов, которые повышали цены, ориентируясь на экспортную альтернативу. Также ФАС отслеживала цены на нефтепродукты и услуги сотовой связи.

ФАС России Россия Магазины
10 октября 2024, 03:37
Россиянам рассказали, кому в ноябре повысят пенсию
РИА «Новости»
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С ноября увеличатся пенсии работников угольной промышленности и членов экипажей гражданской авиации при наработке определенного стажа. Надбавка к выплате также ждет пенсионеров, которым исполнилось в октябре 80 лет, рассказала РИА «Новости» эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.

«Перерасчет и возобновление доплат к пенсии произойдут с 1 ноября в отношении работников угольной промышленности и членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации при условии, что их рабочий стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», - объяснила она.

Рыжих напомнила, что требуемую выслугу сокращают на пять лет, если трудовая деятельность прекратилась из-за состояния здоровья.

По данным эксперта, повышенную пенсию начнут выплачивать людям, которые в этом месяце отметили 80-летие. С 1 ноября они будут получать доплату за возраст.

Работающие пенсионеры, которые перестали трудиться в октябре, получат индексацию к пенсии, добавила Рыжих.

В октябре в России проиндексировали выплаты военным пенсионерам и инвалидам I группы. Прибавку получат 2,7 миллиона человек.

Пенсия Пенсионеры Россия
09 октября 2024, 20:27
Бюджет России вышел в профицит за девять месяцев исполнения
РИА «Новости»
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Федеральный бюджет России по итогам девяти месяцев показал профицит на уровне 0,1% внутреннего валового продукта (ВВП) или 169 миллиардов рублей в реальных цифрах. Такие данные привела пресс-служба Минфина.

В ведомстве пояснили, что, по предварительной оценке, в период с января по сентябрь доходы бюджета составили 26,289 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом, этот показатель вырос на 33,2%.

Прибавку объяснили увеличением поступивших доходов за счет ненефтегазового сектора до 17 962 миллиардов рублей, а также пополнившими казну средствами от продажи энергоносителей в размере 8327 миллиарда рублей.

Объем расходов за девять месяцев составил 26 120 миллиардов рублей, что также выше прошлогоднего уровня на 23,3%.

«Федеральный бюджет сложился с профицитом в размере 169 миллиардов рублей», - подчеркнули в пресс-службе.

Этими данными оптимизм Минфина ограничился. В ведомстве предупредили, что по итогам года бюджет вернется к дефициту, который ожидается в пределах 2% ВВП.

В первоначальной версии закона о бюджете на этот год ведомство предупреждало о дефиците в размере 1,595 триллиона рублей. Весной эту сумму увеличили до 2,120 триллиона, а во время внесения проекта на следующие три года Минфин не исключил, что закончит 2024 год с дефицитом бюджета в 3,296 триллиона рублей, или 1,7% ВВП.

Правительство утвердило новый проект федерального бюджета на 2025 и плановый период 2026-2027 годов в конце сентября. Сейчас документ находится на рассмотрении в Госдуме.

Бюджет России Минфин РФ Россия

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