Для получающих зарплату в размере МРОТ предложили нулевой НДФЛ

«ФНПР выступает за введение нулевой ставки НДФЛ на доходы для тех, кто получает заработную плату в размере МРОТ», - сказала она.

Кузьмина привела аналогию с налогом на прибыль, когда предпринимателю не приходится платить его с себестоимости продукции, то есть с затрат. По ее словам, у работника тоже не должны вычитать НДФЛ с той суммы, которая возмещает затраты его рабочей силы по минимуму.

В Федерации добавили, что МРОТ необходимо ориентировать на минимальный потребительский бюджет. Последний, в отличие от прожиточного минимума, является потребительским бюджетом более высокого порядка, подчеркнула Кузьмина.

«И только он может обеспечить нормальное (а не суженное) воспроизводство рабочей силы», - отметила зампредседателя ФНПР.

Она добавила, что страховые выплаты в связи с утратой зарплаты по тем или иным причинам нужно связывать с ее величиной.