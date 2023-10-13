Дешевые вина из Чили, Аргентины и ЮАР заменят россиянам итальянские

Читайте нас в:

Поставщикам, по словам специалистов, стало невыгодно привозить итальянское, французское и испанское вино стоимостью до 700 рублей за бутылку. С августа пошлину для недружественных стран повысили с 12,5% до 20%, но не меньше 1,5 доллара за литр. Пока россияне могут покупать вино, завезенное до середины третьего квартала.

«В сегменте „до 500-700 рублей“ скоро почти не останется импорта из основных стран - Италии, Испании, Франции. В более дорогих сегментах и спроса меньше, и конкуренция со стороны импорта шире», - предупредил исполнительный директор Fort Александр Липилин.

Директор компании по импорту Дарья Сологуб заявила, что их заменят поставки из Чили, Аргентины и ЮАР. Чилийское вино, по ее словам, и раньше входило в пятерку импортеров и занимало 4% рынка. На ЮАР и Аргентину приходились 2% и 1% поставок.

В России предложили ввести заградительные пошлины не только на алкоголь, но и для БАДов. Национальный союз защиты прав потребителей и Минэкономразвития призвали установить ставку в 220%.