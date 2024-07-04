04 июля 2024, 06:15

Держатели долгосрочных вкладов в России получат налоговые льготы

РИА «Новости»
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Владельцы долгосрочных вкладов от 15 месяцев с 2025 года смогут рассчитывать на льготы по налогу на доходы физических лиц. Такие поправки в Налоговый кодекс одобрил Минфин, сообщил РБК.

Проект поправок согласовали на заседании комиссии по законопроектной деятельности. Министерство утвердило параметры так называемых длинных вкладов, на которые со следующего года начнут действовать налоговые льготы. Их получат владельцы депозитов, открытых не менее чем на 15 месяцев с выплатой процентов в конце срока.

«Вкладчики с длинными вкладами смогут уменьшать сумму процентов, которые будут получены в конце срока действия вклада, на сумму процентов, которые начислялись, но не выплачивались за период его существования», - объяснила руководитель практики налогового консалтинга для частных клиентов «ФБК Legal» Лилия Юлгушева.

В Госдуму внесли законопроект о налоговой реформе. При подготовке ко второму чтению правительство разработало поправки , которые озвучили на общественных обсуждениях.

Банки Налоги Минфин РФ Деньги Налог на проценты по вкладам в России
03 июля 2024, 20:25
Заморозку пенсионных накоплений в 2014 году назвали ошибкой
РИА «Новости»
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Принятое в 2014 году решение о заморозке пенсионных накоплений россиян было ошибкой. Сейчас необходимо поднять вопрос о возвращении к нормам тех лет. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на Конгрессе Банка России выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Принятое в 2014 году решение о заморозке пенсионных накоплений россиян было ошибкой. Сейчас необходимо поднять вопрос о возвращении к нормам тех лет. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением на Конгрессе Банка России выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он напомнил, что тогда в России действовали негосударственные пенсионные фонды, которые собрали большие суммы и рассчитывали работать с полученными средствами. Но правила игры неожиданно поменялись.

«Я считаю, что мы тогда не просто поторопились, а сделали ошибку. Поскольку было принято законодательное решение, все на это решение сориентировались», - заявил Аксаков.

Депутат добавил, что возвращение к нормам прошлых лет требует серьезного обсуждения и дискуссии, поскольку взгляды на этот вопрос у многих разные. По его словам, Министерство финансов точно выступит против такого шага.

До 2014 года работодатели платили в Пенсионный фонд России страховые взносы в размере 22% зарплаты сотрудников. Сумма делилась на страховую и накопительную пенсию. С 2014 года начал действовать мораторий, который предусматривал, что она вся уходила только в страховую часть.

Совет Федерации в среду, 3 июля, единогласно одобрил законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко назвала решение долгожданным и важным для людей старшего поколения, которые до сих пор вносят вклад в развитие страны.

Пенсия Пенсионеры Депутаты Россия Зарплаты
03 июля 2024, 13:40
Совет Федерации одобрил повышение пенсий работающим пенсионерам
РИА «Новости»
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Закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года получил одобрение Совета Федерации. Как сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента, решение сенаторы приняли единогласно.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала одобренный документ долгожданным.

«Мы вместе - и Госдума, и Совет Федерации - с огромным воодушевлением принимаем этот закон, долгожданный для людей нашего старшего поколения. Людей, которые несмотря на возраст, продолжают трудиться, вносить вклад в развитие страны», - заявила она.

Документ предусматривает введение после 1 января 2025 года выплат работающим пенсионерам в виде страховой пенсии и фиксированной выплаты в сумме, установленной на 31 декабря 2024 года с учетом индексации. Повышение вычислят по формуле, исходя из размера назначенной, но не выплачиваемой на период работы страховой и фиксированной пенсий.

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам Госдума приняла в конце июня. На повышение выплат в 2025 году направят 96,5 миллиарда рублей из государственного бюджета.

Пенсия Совет Федерации РФ Пенсионеры Законы Россия Валентина Матвиенко
03 июля 2024, 04:14
Стерлигов ответил россиянам, которые посчитали дорогим сыр за 120 тысяч рублей
Unsplash
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Цена за сыр в 120 тысяч рублей обоснована из-за сложностей в производстве продукта. Об этом заявил православный бизнесмен Герман Стерлигов в интервью блогеру Амирану Сардарову. Россиянам, которые с этим не согласны, Стерлигов посоветовал завести собственное хозяйство.

«Это недорого. <…> Я решил поставить цену 120 тысяч. Просто мне пришло это в голову. <…> Что такое 120 тысяч? Это вообще ни о чем», - прокомментировал Стерлигов цену на один из своих сыров.

По его словам, для производства продукта ему требуется погреб с подходящими условиями.

Россиянам, недовольным ценой на сыр, Стерлигов посоветовал завести собственное хозяйство, чтобы кормить детей натуральными продуктами.

Ранее Герман Стерлигов сообщил, что лишил наследства свою жену, дочь и двух сыновей , обвинив в их в ереси. Православными христианами и своими наследниками миллиардер назвал двух оставшихся сыновей - Михея и Сергия. Жена бизнесмена Алена сообщила, что временно живет раздельно с мужем - «разошлись по религиозным убеждениям».

Еда Рубль Продукты
03 июля 2024, 00:37
«Надежность банка не важна». Как выгодно взять ипотеку?
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Сбербанк поднял ставку по ипотечным кредитам на 1,3%. Теперь она будет не ниже 19,5% годовых. Взять более выгодные кредиты все еще можно — если не ориентироваться на крупнейшие и известные финансовые организации. Об этом рассказал Член Гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко.

Сбербанк поднял ставку по ипотечным кредитам на 1,3%. Теперь она будет не ниже 19,5% годовых. Взять более выгодные кредиты все еще можно - если не ориентироваться на крупнейшие и известные финансовые организации. Об этом рассказал Член Гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко.

Эксперт обратил внимание, что россияне при выборе банка для ипотечного кредитования в первую очередь обращают внимание на надежность финансовой организации. При этом, по словам Барсукова, этот показатель вообще не имеет значения.

«Надежность банка вообще не важна - вы деньги не даете, вы деньги берете. Чего люди боятся - если у банка отберут лицензию и он обанкротится, то к ним придут и скажут: отдавай весь долг сразу. Это не так. Условия кредитного договора для вас нарушены не будут. У вас кредит на каких условиях был выдан, на таких условиях вы его выдавать и будете. Просто вы будете выдавать не этому банку, а его правопреемнику. Поэтому вам абсолютно не важно, надежный банк - ненадежный», - объяснил Барсуков.

При выборе банка эксперт предложил обращать внимание на три критерия: процентная ставка, удобство обслуживания и удобство проведения сделки. Причем первый показатель для клиентов значительно важнее остальных.

«А смотреть ставки, брать кредиты в банках, которые очень дорогие как, например, Сбербанк - вообще не рекомендую», - подытожил Барсуков.

Эксперт добавил, что не ожидает снижения цен на новостройки в Москве после отмены льготной ипотеки.

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