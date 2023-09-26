Дерипаска заявил, что Россия стойко выдержала удар санкций Запада

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«Я всегда сомневался насчет санкционного, как говорили немцы, вундерваффе [чудо-оружия]», - подчеркнул предприниматель.

Дерипаска отметил, что Россия выдержала давление западных санкций и смогла справиться с попыткой изолировать ее. Страна преодолела все сложности благодаря связям с глобальным Югом, наращиванию инвестиций во внутренний рынок, а также поддержкой бизнеса со стороны государства.

«Мы приложили столько усилий для того, чтобы мир стал глобальным с точки зрения торговли. <…> Всему этому приходит конец, когда вы используете санкции - инструмент XIX века», - обратил внимание Дерипаска.

В связи с этим миллиардер призвал найти другие решения для урегулирования конфликта, так как экономические ограничения, по его мнению, ничего не изменят.

«Нам нужно другое решение», - резюмировал бизнесмен.

Ранее обозреватель британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс заявил, что западные страны попали в ловушку и привели несколько миллионов людей к катастрофическим последствиям, введя неэффективные антироссийские санкции. Он, как и Дерипаска, подчеркнул, что ограничительные меры никак не повлияли на ход и возможный итог украинского конфликта.

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