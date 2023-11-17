Депутаты утвердили закон о федеральном бюджете на три года

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Парламентарии приняли закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

За документ проголосовали 325 депутатов, «против» выступил 81 парламентарий. Согласно бюджету, доход в следующем году составит 35,065 триллиона рублей. Расходы за 2024 год планируются в размере 36,66 триллиона. За три года дефицит бюджета не превысит 1% ВВП.

В качестве источников финансирования в документе называются государственные внутренние заимствования и средства Фонда национального благосостояния.