17 ноября 2023, 10:58

Депутаты утвердили закон о федеральном бюджете на три года

РИА «Новости»
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Парламентарии приняли закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Парламентарии приняли закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

За документ проголосовали 325 депутатов, «против» выступил 81 парламентарий. Согласно бюджету, доход в следующем году составит 35,065 триллиона рублей. Расходы за 2024 год планируются в размере 36,66 триллиона. За три года дефицит бюджета не превысит 1% ВВП.

В качестве источников финансирования в документе называются государственные внутренние заимствования и средства Фонда национального благосостояния.

Бюджет России Госдума РФ
17 ноября 2023, 06:40
Карту «Мир» начали принимать по всей Венесуэле
РИА «Новости»
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В Венесуэле начали принимать карту «Мир». К российской платежной системе подключились почти 40% пунктов по всей стране, объявил на брифинге министр иностранных дел Иван Хиль Пинто. Его процитировали «Известия».

«Сегодня платформа „Мир“ позволяет проводить платежи на 100% территории всей Венесуэлы, и порядка 36% всех платежных пунктов принимают карты „Мир“», - сказал он.

Оплату российскими картами также начали проводить на одном из крупнейших курортов страны - острове Маргарита. Министр заявил, что к системе подключились все пункты продаж.

Иван Хиль Пинто выступил после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Последний заявил, что стороны договорились наращивать торговые и инвестиционные связи. Россия, по словам главы МИД, поможет партнеру в защите национального суверенитета.

Венесуэла в мае объявила о желании вступить в БРИКС. Россия поддержала ее решение.

Банки Туризм Венесуэла Деньги
16 ноября 2023, 20:13
Миллион по ошибке. Суд пересмотрит дело женщины, отправившей деньги незнакомцу
РИА «Новости»
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Верховный суд постановил пересмотреть дело жительницы Казани, которая по ошибке отправила миллион рублей незнакомому человеку и не смогла вернуть деньги. Как сообщило РИА «Новости», женщина неправильно ввела телефонный номер при банковском переводе.

Верховный суд постановил пересмотреть дело жительницы Казани, которая по ошибке отправила миллион рублей незнакомому человеку и не смогла вернуть деньги. Как сообщило РИА «Новости» , женщина неправильно ввела телефонный номер при банковском переводе.

Жительница Казани взяла кредит для ремонта квартиры, через банкомат она хотела перевести деньги рабочему для покупки материалов. Но ввела не тот номер телефона, и миллион рублей ушел незнакомому человеку.

Вернуть средства не получилось. В банке объяснили, что изменить реквизиты или отменить операцию невозможно. Женщина пошла в суд. Но там ответчик заявил, что карту, на которую были отправлены деньги, потерял, а потом узнал, что все деньги с его карт украли мошенники. Суд иск отклонил, потому что не было доказательств, что именно истец переводил средства.

Но Верховный суд России вступился за клиентку банка. В высшем судебном органе по гражданским делам отметили, что в прошлый раз суд не проверил банковские операции по счетам истца и ответчика. Дело отправили на пересмотр. Жительница Казани надеется получиться обратно миллион рублей.

Ранее стало известно, что двух женщин будут судить в Кузбассе за мошенничество с маткапиталом. Молодые матери и риелтор придумали схему: оформить липовый договор о купле недвижимости, чтобы можно было обналичить маткапитал. Жительницы Кемеровской области получили деньги, но их аферу раскрыла полиция. Женщины предстанут перед судом.

Суд Деньги
16 ноября 2023, 16:04
Отмена комиссий за оплату ЖКУ не спасет россиян. Банки найдут возможность забрать свое
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Если Госдума примет законопроект об отмене банковских комиссий за оплату коммунальных услуг, кредитные организации найдут выход и соберут свою прибыль другими способами. Такое мнение выразил в беседе с «360» председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП России, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.

Он отметил, что реализация инициативы по отмене комиссий вполне вероятна. Банковский сектор зачистили, иностранных кредитных организаций почти не осталось. На сегодняшний день на российском рынке доминируют госбанки, в том числе Сбербанк и ВТБ.

«Если будет принято именно административное командное решение, то они подчинятся. Но в банках работают достаточно опытные люди, они найдут, на чем компенсировать [потери]. Например, на процентных ставках по кредиту», - подчеркнул Крохин.

Он напомнил, что после повышения Центробанком ключевой ставки кредитные организации подняли проценты по ипотеке. То есть свои потери банки компенсируют, пояснил юрист.

При этом отмена комиссии достаточно номинальна. Потому что сейчас и так есть возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги без дополнительных взысканий через государственные порталы. Есть достаточно крупные банки, которые также принимают оплату без комиссии, добавил Крохин.

Он не считает ситуацию с взиманием комиссии проблемой. Ее можно решать рыночными и административными методами, заключил юрист.

Госдума рассмотрит во втором чтении проект закона об отмене банковских комиссий за коммунальные платежи в пятницу, 17 ноября. В первом чтении инициативу одобрили еще в 2020 году.

Банки ЖКХ Госдума РФ Деньги Центробанк
16 ноября 2023, 15:27
Госдума окончательно утвердила повышение МРОТ
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Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда в России. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«В следующем году МРОТ составит 19 242 рубля», - уточнили в Госдуме.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил, что поднять МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года поручил президент Владимир Путин. Спикер ГД назвал это важным решением, которое защитит людей и повысит реальные доходы.

Благодаря повышению минимального размера оплаты труда вырастет зарплата у 4,8 миллиона жителей страны, отметил Володин. От величины МРОТ также зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат соцстрахования, подытожил председатель Госдумы.

Юрисконсульт Ирина Михеева ранее объяснила, что ждет российских работодателей, сотрудники которых будут получать ниже МРОТ. По словам специалиста, за это компанию могут обязать выплатить крупный штраф.

Законы Госдума РФ Россия МРОТ в РФ

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