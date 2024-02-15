Депутаты поддержали отмену идентификации при оплате ЖКУ до 60 тысяч рублей

Поправки хотят внести в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В пояснительной записке указали, что новшество должно оптимизировать нагрузку на организации, которые проводят операции по оплате ЖКУ.

Сейчас с лимитом в 15 тысяч рублей организаторам приходится проводить процедуру идентификации для 200 тысяч абонентов в разных регионах России. В Ассоциации региональных расчетных центров пояснили, что в 2022 году доля платежей свыше 15 тысяч рублей в зависимости от субъекта варьировалась в пределах 0,5-3,8%.

После нового повышения тарифов доля таких платежей продолжила расти.

Ранее в Госдуме предложили ограничить плату за ЖКУ 10% от дохода семьи. Некоторым гражданам приходится выбирать между едой и оплатой коммунальных услуг.