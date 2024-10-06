06 октября 2024, 14:11

Депутаты обсудят идею повышения лимита страховки по вкладам

РИА «Новости»
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В Государственной думе обсуждают вопрос о повышении лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Автором инициативы выступил Центробанк. Регулятор предложил повысить до двух миллионов рублей лимит стразового возмещения по долгосрочным вкладам свыше трех лет. ЦБ также выдвинул идею об увеличении суммы страховки по безотзывным сберегательным сертификатам.

Изменения соответствуют задаче защиты сбережений россиян, подчеркнул парламентарий.

Накануне Аксаков назвал рублевые вклады самым надежным инструментом для хранения сбережений на фоне высокой ключевой ставки. Также депутат посоветовал россиянам обзавестись финансовой подушкой безопасности в размере расходов на два-три месяца.

Рубль Депутаты Центробанк
05 октября 2024, 13:25
Россиянам назвали лучшую валюту для хранения сбережений
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Рублевые вклады — самый надежный инструмент для хранения сбережений. Об этом РИА «Новости» заявил председатель Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«В настоящее время в условиях высокой ключевой ставки сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах», - подчеркнул он.

Аксаков посоветовал россиянам обзавестись финансовой подушкой безопасности в размере расходов на два-три месяца. Деньги можно внести на вклад, с которого их можно снять в любой момент. Решаться на инвестирование денег на фондовый рынок стоит, если есть знания о том, как он работает. На финансовом рынке бывают не только быстрые доходы, но и потери, предупредил депутат.

Этой осенью вклады стали не только одним из самых надежных инструментов хранения денег, но и обеспечили неплохую доходность. Сейчас процентные ставки по вкладам значительно превышают уровень инфляции, что позволяет сохранить покупательскую способность сбережений.

Рублевые вклады - самый надежный инструмент для хранения сбережений. Об этом РИА «Новости» заявил председатель Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Доходы Деньги Инфляция
04 октября 2024, 22:11
«Не надо бояться и пугать». Рассказы о передаче ипотеки по наследству назвали мифом
РИА «Новости»
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В столице выросли цены на квартиры в новостройках, а при ставке по ипотеке в 24% ежемесячный платеж может превысить 140 тысяч рублей. Некоторые заемщики опасаются брать кредиты, чтобы не расплачиваться за них «до пенсии». Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко рассказал 360.ru, что на самом деле не все так плохо.

По словам эксперта, не наложенная на 25-летний опыт российской ипотеки математическая информация приводит к неправильным выводам. Он добавил, что за последние 10-15 лет средний срок ипотечного кредита вырос с 20 до 25 лет.

«Последние данные, которыми можно оперировать, ссылаясь на Банк России, говорят о том, что средневзвешенная выдача кредитов - 25 лет. Они считают в месяцах, это 300 месяцев. Есть другая статистика, что средний срок жизни кредита в России никогда не превышает 10 лет. Обычно колеблется от семи до 10 лет, потому что вот этот сценарий ужаса, что [придется] 30 лет платить, не исполняется», - объяснил Гордейко.

Он напомнил, что к среднему возрасту заемщика не стоит прибавлять 30 лет, чтобы узнать, когда удастся погасить ипотеку.

«Статистика четвертьвековая говорит, что не надо бояться и пугать всех рассказами о том, что будем передавать ипотеку по наследству. Это, я думаю, очень некорректный комментарий», - добавил собеседник 360.ru.

В начале октября Сбербанк поднял ставку по ипотеке на 0,9%. Минимальные ставки на квартиры в новостройках составили 21,9%.

Россия Ипотека Деньги
04 октября 2024, 11:15
Генпрокуратура подала иск к структурам энергетической компании Shell
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Генпрокуратура направила в арбитражный суд Москвы иск к структурам британо-нидерландской энергетической корпорации Shell. Информацию об этом опубликовали в картотеке арбитражных дел.

Суд зарегистрировал иск 2 октября. Основания исковых требований не публиковались. В качестве ответчиков выступают нидерландские и британские структуры Shell, а также российское ООО «Шелл Нефтегаз Девелопмент».

В качестве третьих лиц в иске указали «Газпром экспорт», Минэнерго, правительство Сахалинской области, ООО «Сахалинская энергия» и «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд».

Весной 2023 года «НОВАТЭК» решила выкупить у Shell долю в проекте «Сахалин-2». Компании планировали передать 94,8 миллиарда рублей. Перед сделкой российское руководство собиралось организовать аудит проекта из-за подозрений, что Shell могла нанести ущерб «Сахалину-2».

Во время выступления на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин указал на необходимость соединить газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин - Хабаровск - Владивосток», чтобы интегрировать газотранспортные сети запада и востока страны в единое целое.

Газ Газпром Дальний Восток
02 октября 2024, 17:24
Долг Блиновской по НДФЛ погасили
РИА «Новости»
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Юристы блогера Елены Блиновской погасили ее долг перед налоговой на сумму более 320 миллионов рублей. Об этом «Известиям» сообщил один из правозащитников Иван Морозов.

Сейчас юристы приступили к погашению НДС.

«После погашения остатка основного долга - недоимки по НДС в размере около 587,665 миллиона рублей - нам останется выплатить штраф на сумму в 221 миллион рублей и пени порядка 340 миллионов рублей», - рассказал Морозов.

Общая сумма долга блогера перед налоговой составляет 1,15 миллиарда рублей.

Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский ранее погасил свой долг перед ФНС. При этом супруг блогерши задолжал по банковским кредитам 7,6 миллиона рублей.

Долги НДФЛ Елена Блиновская

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