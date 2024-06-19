Депутаты ГД согласились с повышением дефицита бюджета

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В пояснительной записке указали, что нормативный акт вносит изменения в утвержденные на 2024 год показатели, реализованные исходя из заявлений, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

С инициативой внести поправок выступило правительство России. Авторы законопроекта предложили повысить оценку дефицита федерального бюджета на 2024 год с утвержденных сейчас 1,595 триллионов рублей (0,9% ВВП) до 2,12 триллионов рублей (1,1% ВВП).

Также прозвучало предложение снизить оценку дохода с принятых 35,065 триллионов рублей (18,3% ВВП) до 35,062 триллионов рублей.

Путин ранее подписал закон о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки. Таким образом, семьи, где родятся третий или последующие дети, смогут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечных кредитов до 31 декабря 2030 года.