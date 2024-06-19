19 июня 2024, 20:17

Депутаты ГД согласились с повышением дефицита бюджета

РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие поправок в закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Документ предусматривает увеличение дефицита бюджета РФ на текущий год, сообщило РИА «Новости».

В пояснительной записке указали, что нормативный акт вносит изменения в утвержденные на 2024 год показатели, реализованные исходя из заявлений, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

С инициативой внести поправок выступило правительство России. Авторы законопроекта предложили повысить оценку дефицита федерального бюджета на 2024 год с утвержденных сейчас 1,595 триллионов рублей (0,9% ВВП) до 2,12 триллионов рублей (1,1% ВВП).

Также прозвучало предложение снизить оценку дохода с принятых 35,065 триллионов рублей (18,3% ВВП) до 35,062 триллионов рублей.

Путин ранее подписал закон о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки. Таким образом, семьи, где родятся третий или последующие дети, смогут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечных кредитов до 31 декабря 2030 года.

Бюджет России Рубль Законы Госдума РФ Депутаты ВВП
19 июня 2024, 06:37
Япония сократила закупки из России почти на треть
РИА «Новости»
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Товарооборот между Россией и Японией в мае сократился до 582,5 миллиона долларов. Поставки российской продукции снизились почти на треть, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Минфина островного государства.

Япония сократила экспорт в Россию на 21,8% по сравнению с маем 2023 года. Объем поставок составил 176 миллионов долларов. Импорт российских товаров снизился на 32,2%, до 406,5 миллиона долларов. Общий товарооборот оценили в 582,5 миллиона долларов.

Правительство Японии в мае расширило антироссийские санкции , внеся в него одно частное лицо и девять юридических. Российский президент Владимир Путин заявлял, что страна готова к диалогу при появлении благоприятных условий. Препятствием для контактов, по его словам, стали призывы японских властей добиться стратегического поражения России.

Экспорт Япония Торговля Россия Экономика
19 июня 2024, 06:20
«Почту России» оштрафовали за неоконченный ремонт в 279 отделениях
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Мировой суд в Москве по иску Счетной палаты оштрафовал «Почту России» на 100 миллионов рублей за неоконченный ремонт в 279 отделениях. Об этом сообщил «Коммерсант».

Минцифры в 2021 году заключило с компанией договор о ремонте и модернизации на пять миллиардов рублей. Работы не успели закончить в срок в 279 отделениях, или 23,3% всех запланированных. Счетная палата выявила нарушение и обратилась в суд.

«Почту России» оштрафовали по части второй статьи 15.15.4 КоАП России «Нарушение юридическим лицом, которому предоставлены бюджетные инвестиции, условий их предоставления» на рекордную сумму в 100 миллионов рублей. По подсчетам журналистов, это в 20 раз больше всех штрафов Счетной палаты за 2023 год.

После смены руководства в мае 2024 года аудиторский орган, по словам издания, ужесточил работу. Счетная палата решила, например, оценить эффективность налогового режима для самозанятых.

Штрафы Суд
18 июня 2024, 21:56
Wildberries и Группа Russ объединятся для создания новой цифровой платформы
РИА «Новости»
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Маркетплейс Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы Группа Russ объединятся, чтобы создать новую цифровую платформу, которая позволит предпринимателям любого уровня продвигать свой бизнес. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на обе компании.

В компаниях уточнили, что планируют создать высокотехнологичную цифровую торговую платформу для малого и среднего бизнеса. География проекта охватит не только Россию, но и государства бывшего СНГ, а также страны глобального Юга, на территории которых в общей сложности проживают более 5,8 миллиарда человек.

«Консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы», - заявили в компаниях.

Новый проект позволит представителям среднего, малого и микробизнеса использовать доступный инструмент для продвижения товаров и нарастить экспорт.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Wildberries заключила соглашение с кластером экономических городов и свободных зон эмиратской группы портов Абу-Даби KEZAD Group о новом логистическом центре. Таким образом маркетплейс сможет выйти на рынок ОАЭ и стран Ближнего Востока.

Экспорт Реклама Россия Бизнес Экономика Маркетплейсы
18 июня 2024, 20:42
Ценам на недвижимость предрекли падение из-за отмены льготной ипотеки
Freepik
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Цены на недвижимость могут снизиться на 10% после отмены льготной ипотеки. Об этом заявил ипотечный брокер в интервью news.ru. Падение будет несильным и недолгим — скорее всего, цены достаточно быстро отыграют назад.

Эксперт напомнил, что начиная с 2022 года цены на жилье в новостройках значительно выросли. Стоимость таких квартир продолжает расти.

«Возможно, после отмены льготной ипотеки летом будет корректировка в цене, но в пределах 10%. После этого рынок обязательно восстановится, в силу того что первичное жилье дорожает всегда. И предпосылок на то, чтобы резко снизилась цена, нет», - заявил Ракута.

Он призвал не рассчитывать на существенные изменения цен. По словам Ракуты, сейчас на рынке недвижимости ажиотаж - застройщики хотят продать как можно больше квадратных метров до окончания действия льготной ипотеки.

Аналитик Олег Репченко предположил, что с 1 июля в России снизится количество выдаваемых ипотечных кредитов из-за отмены льготной ипотеки. По его словам, ставка 17-18% для таких займов слишком высока.

Цены на недвижимость могут снизиться на 10% после отмены льготной ипотеки. Об этом заявил ипотечный брокер в интервью news.ru. Падение будет несильным и недолгим - скорее всего, цены достаточно быстро отыграют назад.

Недвижимость Ипотека Льготная ипотека

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