Депутат Госдумы заявил о возможном рассмотрении нового запрета на экспорт топлива

Он отметил, что на такой шаг придется пойти в том случае, если цены на топливо будут расти.

«К сожалению, то, что цены начали расти, а принятые меры по их сдерживанию оказались временными, действительно так», - указал Ананских.

Депутат добавил, что топливо продается за рубеж, поэтому стоимость нефтепродуктов в России выросла. Он предположил, что запрета на экспорт удастся избежать, если компании смогут сдерживать цены на российском рынке.

Ранее СМИ сообщили, что правительство отказалось регулировать цены на бензин и дизель. Законопроект о введении предельно допустимых цен на топливо отклонили из-за возможного негативного влияния на рынок.

Инициативу об урегулировании цен предложили депутаты партии ЛДПР. Законопроект предполагал, что правительство установит допустимые розничные цены на топливо сроком на пять лет.