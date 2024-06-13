Специалист напомнил, что все безналичные доллары на самом деле находятся на территории Соединенных Штатов. Он сравнил российские валютные счета с зеркалами, в которых отражаются позиции, находящиеся на корреспондентских счетах в американском банке «Если там все закрывается, зеркалу отражать будет нечего. Эти деньги могут быть потеряны навсегда», - уточнил экономист.

Лосев отметил, что россияне по-прежнему смогут покупать доллар и евро у банков-экспортеров.

«Валютная выручка будет поставляться в эти банки, которые будут дальше на межбанковском рынке совершать операции по купле-продаже долларов и евро», - у казал эксперт.

По его словам, в будущем Запад может усилить ограничения и закрыть еще большее количество корсчетов. При этом возможность торговать долларами и евро, поставлять их и вести счета для российских физлиц могут только финансовые организации, не попавшие под санкции, и их число сокращается, заключил специалист.

Он объяснил, что принципиальных изменений в банковской системе из-за введенных санкций не будет. Лосев добавил, что биржевые торги - особенность российского рынка.

«В большинстве стран, в том числе и развитых, валютный рынок - это рынок межбанковский, внебиржевой. И объемы ежедневные там могут достигать миллионов долларов, это никого не смущает», - уточнил собеседник 360.ru.

Ранее Мосбиржа объявила, что с 13 июня прекращает вести торги долларами и евро. Такое решение платформа приняла из-за введенных против нее санкций со стороны Минфина США.