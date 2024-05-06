Деньгами от продажи долей иностранцев в Yandex и Ozon поддержат местный бизнес

Добровольные взносы нидерландской компания Yandex N.V. и международной Baring Vostok при продаже долей в Yandex и Ozon могут потратить на поддержку российских производителей электроники.

РБК заявил, что члены правительства обсудили разные варианты использования полученного «налога на выход».

Источники издания заявили, что часть переданных в бюджет средств от сделок по продаже долей иностранцев в Yandex и Ozon потратят на поддержку производителей электроники. Один из собеседников РБК уточнил, что средства направят на финансирование льготных кредитов разработчикам компьютеров, базовых станций, смартфонов и другой техники.

Разницу между рыночной и льготной ставками на уровне 1-5% с 2022 года банкам компенсировало государство. В конце 2023 года кредитные организации перестали одобрять эти ссуды, так как после повышения ключевой ставки ушли в минус. По словам источника, деньгами от продажи Yandex могут покрыть «тело» кредитов. Он добавил, что решение еще не приняли, на эти средства появились и другие претенденты. Минпромторг отказался комментировать его информацию.

О продаже Yandex стало известно в начале 2024 года.

Акции Yandex N.V.

планировали передать консорциуму инвесторов, которые уже владели 3,7% ценных бумаг.