Денежные переводы с российских карт «Мир» запретили в Казахстане

Кредитная организация предупредила клиентов, что переводы в приложении Freedom Banker больше не доступны, попросив воспользоваться альтернативными способами перечисления денежных средств. Как вариант, можно использовать систему SWIFT, «Цифра Банк» или карты, которые были выпущены не в России.

В банке не сообщили о причинах такого решения.

При этом несколько дней назад американский Минфин включил в новый пакет санкций некоторые российские финансовые организации и Национальную систему платежных карт (НСПК), которая является оператором российских карт «Мир».

Ранее из AppStore исчезли приложения НСПК «СБПэй» и «Привет!». Они остались доступны для скачивания только в Google Play, работающем для смартфонов на операционной системе Android.