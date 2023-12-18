Денежные переводы без открытия счета в России ограничат по сумме

Представитель Минфина объяснил, что введение порога суммы перевода по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета и при упрощенной идентификации поможет сократить отток капитала из России. Кроме министерства законопроект Росфинмониторинга одобрили Центробанк, МВД, Минцифры и Роскомнадзор. Правкомиссия рассмотрела его 11 декабря и тоже поддержала идею ограничить сумму таких транзакций.

Полную идентификацию личности можно провести в отделении банка, упрощенную - удаленно по фамилии, имени, отчеству и паспортным данным. Представитель Росфинмониторинга объяснил, что в случае принятия закона «упрощенным» клиентам одну операцию ограничат в 100 тысяч рублей. Для перевода большей суммы придется пройти полную идентификацию личности. Нововведение коснется тех, кто пользуется системами трансграничных переводов.

В ноябре пять стран ближнего зарубежья подключились к системе быстрых платежей. Одна из них позволила переводить деньги в Россию.