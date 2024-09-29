29 сентября 2024, 04:25

Даже дешевый сорт кофе подскочил в цене из-за кризиса на мировом рынке

Unsplash
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Мировой спрос на кофе возрос быстрее предложения, а страны-производители столкнулись с засухой, поэтому цены на зерна подскочили. Биржевые расценки на сорт робуста увеличились на 50%, сообщила агентству «Прайм» эксперт Экономического факультета РУДН Арина Тинькова.

Арабика заняла 58% мирового рынка кофе, робуста - 42%. Тинькова уточнила, что обычно последний сорт дешевле из-за высокой крепости и горечи, однако поставщики столкнулись с его нехваткой.

«Производство робусты [во Вьетнаме] сократилось на 9,8%. А биржевые цены выросли более чем наполовину», - сказала она.

Другие ведущие производители бобов - Бразилия и Кения - тоже пострадали от засухи, и это сказалось на ценах. Тинькова добавила, что немалую роль сыграли также проблемы с логистикой, а именно нехватка контейнеров, загруженность портов и задержка судов в Красном море. К тому же в целом спрос на кофе в целом растет быстрее предложения.

Врачи посоветовали не увлекаться кофе людям с тревожным расстройством и гипертонией. Здоровый человек, по мнению специалистов, без вреда для организма может выпивать до пяти чашек в день.

Еда Кофе Магазины Деньги Экономика Продукты Инфляция
28 сентября 2024, 04:04
Некоторые пенсионеры получат доплату 16 тысяч рублей
Unsplash
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Двойную выплату получат пожилые люди, отметившие 80-летие. Соцфонд России переведет им деньги в следующем за днем рождения месяце, сообщила РИА «Новости» член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

«Граждане, достигшие 80-летнего возраста, в следующем за юбилейным месяце проактивно, в беззаявительном порядке получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости», - сказала она.

Бессараб уточнила, что к сентябрю 2024 года фиксированная выплата составила 8134 рубля. Юбиляры, по ее словам, получат 16 269 рублей.

В октябре в России произойдет очередная индексация пенсий. Выплаты бывшим военным и силовикам увеличатся на 5,1%. Повысится довольствие неработающих пенсионеров. На изменение сумм смогут рассчитывать даже те, кто ушел на отдых в сентябре.

Пенсия Пенсионеры Деньги
27 сентября 2024, 14:45
Посвященная краткосрочной аренде конференция «Объективно» прошла в Москве
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Конференция «Объективно» состоялась в Москве. Более четырехсот человек в зале и четыре тысячи в режиме онлайн обсудили развитие рынка краткосрочной аренды и лайфхаки, которые помогают порадовать гостей.

Рынок краткосрочной аренды растет год от года. По данным «Авито Путешествий» , если в 2023 году его объем составлял 284 миллиарда рублей, то в этом ожидается отметка в 337 миллиардов. При этом число доступных предложений с начала года выросло на 18% - до 400 тысяч. Эксперты связывают это с ростом популярности внутреннего туризма.

Программа обсуждений состояла из трех блоков. Один из них посвятили тому, как привлекать туристов на свои объекты недвижимости. По словам участников, уровень запросов у гостей сейчас растет, и арендодатели также стремятся обеспечить все более высокий уровень комфорта.

Краткосрочная аренда недвижимости - один из самых доступных видов бизнеса, им может заниматься каждый, у кого есть жилье под сдачу. Среднегодовая доходность дела достигает 21,9%.

Кроме того, во время конференции Авито объявил о запуске первого большого бесплатного онлайн-курса, посвященного работе в краткосрочной аренде.

«Эта конференция призвана помочь нашим арендодателям, нашим клиентам обсудить вместе с нами самые актуальные на сегодняшний момент темы», - заявила коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина.

Туризм Недвижимость Бизнес Москва
27 сентября 2024, 04:59
Названы подозрительные для банков суммы переводов
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Банки обязали отслеживать переводы обычных граждан, превышающие 600 тысяч рублей, в силу закона, но некоторые транзакции попадают в категорию подозрительных даже при сумме менее 100 тысяч рублей. Об этом агентству «Прайм» рассказала эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

Переводы простых россиян отслеживают по ряду причин, в числе которых защита от финансовых мошенников и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

В рамках такой системы определены примерные размеры сумм переводов, количество операций в день, время между зачислением и списанием средств, позволяющие заподозрить неладное. При этом банки отслеживают, с каких карт осуществляются переводы.

«В рамках „антиотмывочной“ системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и один миллион рублей в месяц)», - сказала эксперт.

По словам Бочкиной, у банка могут появиться вопросы к транзакциям, идущих с карт, по которым не оплачиваются платежи ЖКХ, покупки и сотовая связь.

Еще один момент - нехарактерность объема и частоты операций для конкретного клиента. Кроме того, если карта была ранее замечена в сомнительных сделках, то могут заблокировать перевод и меньше 100 тысяч рублей.

Ранее российские банки заблокировали 30 тысяч подозрительных счетов.

Банки Россия Деньги
27 сентября 2024, 01:49
Закредитованность россиян вынудила Госдуму вновь взяться за коллекторов
РИА «Новости»
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Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для коллекторов. Штрафы для «вышибал» составят до двух миллионов рублей. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота объяснил ведущей 360.ru Регине Ореховой, почему тема взыскания долгов в России вновь стала актуальной.

«Здесь, конечно, сказываются фундаментальные факторы, связанные с высоким уровнем закредитованности населения , большим объемом долгов, которые легли непосильным грузом на домашние хозяйства», - сказал он.

Бархота сообщил, что в стране получила широкое распространение практика микрозаймов залогового типа, когда в качестве залога вносится личное имущество должника, например, автомобили и недвижимость. В случае просрочки и признания долга проблемным некоторые заемщики оставались на улице.

К тому же из-за преследований должников происходят трагические случаи. Собеседник 360.ru напомнил, что некоторые пострадавшие умирали или накладывали на себя руки.

«И коллекторская деятельность в этом смысле является таким ярким символом в широком смысле несправедливости», - сказал специалист.

Кроме увеличения штрафов для коллекторов, в России предложили ограничить количество выдаваемых в одни руки потребкредитов. Депутат Госдумы Сергей Колунов призвал запретить оформлять больше двух займов.

Долги Законы Госдума РФ Кредиты Деньги Коллекторы

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