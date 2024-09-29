Даже дешевый сорт кофе подскочил в цене из-за кризиса на мировом рынке

Арабика заняла 58% мирового рынка кофе, робуста - 42%. Тинькова уточнила, что обычно последний сорт дешевле из-за высокой крепости и горечи, однако поставщики столкнулись с его нехваткой.

«Производство робусты [во Вьетнаме] сократилось на 9,8%. А биржевые цены выросли более чем наполовину», - сказала она.

Другие ведущие производители бобов - Бразилия и Кения - тоже пострадали от засухи, и это сказалось на ценах. Тинькова добавила, что немалую роль сыграли также проблемы с логистикой, а именно нехватка контейнеров, загруженность портов и задержка судов в Красном море. К тому же в целом спрос на кофе в целом растет быстрее предложения.

Врачи посоветовали не увлекаться кофе людям с тревожным расстройством и гипертонией. Здоровый человек, по мнению специалистов, без вреда для организма может выпивать до пяти чашек в день.