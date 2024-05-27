«Давно назревшее решение». Усманов поддержал идею перераспределения налоговой нагрузки
Россияне с высоким уровнем доходов должны выплачивать больше денег в государственную казну. Об этом, как сообщила пресс-служба компании «Металлоинвест», заявил основатель холдинга USM Алишер Усманов,
«Увеличение ставок налогообложения для граждан с высокими доходами - давно назревшее решение», - подчеркнул он.
По его словам, благодаря этому государству будет проще справляться с решением социальных задач, не оказывая при этом давления на людей с невысокими доходами.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что налоговый режим для самозанятых не будут менять до 2028 года.
О работе над модернизацией налоговой системы страны в конце апреля сообщал президент Владимир Путин.