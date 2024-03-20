20 марта 2024, 21:44

Цифровым гигантам отказали  в моратории на антимонопольные проверки

РИА «Новости»
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Российское правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба.

Причиной для такого решения, которое вступит в силу 28 марта, назвали то, что в Федеральную антимонопольную службу поступает большое количество жалоб на нарушения со стороны «цифровых гигантов».

«В ФАС России поступает большое количество жалоб участников рынка информационных технологий, в том числе малых и средних предприятий и потребителей, на нарушения со стороны доминирующих компаний, проведение проверок в отношении которых ограничено в силу введенного моратория», - подчеркнули в сообщении.

Запрет на проведение госконтроля IT-предприятий ввели в 2022 году.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба может в ближайшее время начать проверку компании «Яндекс Такси» в связи с многочисленными жалобами клиентов сервиса.

Запреты Россия Технологии
22 марта 2024, 13:54
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%
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Центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Об этом сообщили на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых», - отметили в ЦБ.

С прошлого года Банк России начал повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией. В декабре показатель достиг 16%, в феврале 2024 года регулятор сохранил ставку на текущем уровне.

Опрошенные РИА «Новости» аналитики ожидали, что ЦБ также оставит ключевую ставку на уровне 16% годовых, в том числе из-за необходимости оценить уже принятые меры по денежно-кредитной политике.

По данным Центробанка, средний рост цен за декабрь–январь снизился до 6,6%. Это почти в два раза ниже по сравнению с осенними месяцами, когда стоимость товаров и услуг взлетела на 11,5%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что ужесточение кредитно-денежной политики показало эффект.

Банки Россия Центробанк Инфляция
22 марта 2024, 09:32
Связанный с Qiwi «Банк Стрела» лишился лицензии
РИА «Новости»
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«Банк Стрела» больше не сможет осуществлять банковские операции. Он лишился лицензии за нарушение российского законодательства, сообщил Центробанк.

«Банк России <…> отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества „Банк Стрела“ <…>. По величине активов кредитная организация занимала 321-е место в банковской системе Российской Федерации», - сообщила пресс-служба регулятора.

Владельцев кредитной организации обвинили в неоднократном за последние 12 месяцев нарушении федеральных законов и нормативных актов, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. «Банк Стрела» специализировался на переводах между Qiwi банком и другими участниками рынка, например, от физлиц в онлайн-казино, криптообменники и букмекерские конторы.

В банке назначили временную администрацию. Он участвовал в программе страхования вкладов, и клиенты смогут вернуть до 1,4 миллиона рублей.

В феврале лицензию отозвали у Qiwi банка и закрыли все его офисы. Вслед за этим остановили работу платежной системы Contact.

Банки Кредиты Центробанк
21 марта 2024, 21:38
Центробанк утвердил дробление акций «Норникеля» в 100 раз
РИА «Новости»
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ГМК «Норникель» завершил процесс дробления обыкновенных акций в соотношении 100 к одному. ЦБ разрешил государственную регистрацию изменений в решение о выпуске акций «Норникеля», сообщила пресс-служба горно-металлургической компании.

«В результате дробления одна обыкновенная акция компании номинальной стоимостью один рубль будет конвертирована в 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая», - заявили в ГМК.

Конвертация акций осуществится на 10-й рабочий день с момента государственной регистрации, 4 апреля 2024 года.

Председатель совета директоров «Норникеля» Андрей Бугров ранее стал победителем в номинации «Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления». Вручение наград прошло в отеле The Carlton в конце февраля.

Рубль Россия Коммерческие акции Центробанк
21 марта 2024, 08:37
Владелец Terranova запустит в России новую сеть магазинов одежды
РИА «Новости»
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В России откроются магазины Rinascimento итальянской компании Teddy Group, владевшей сетями Terranova и Calliope. Первую торговую точку запустили в Москве на площади 90 квадратных метров, сообщил РБК.

Итальянская компания решила развивать в России монобрендовые сети. Первый магазин Rinascimento открыли в торгово-развлекательном центре «Европейский» на площади Киевского вокзала. Он занял более 90 квадратных метров. Представитель нового бренда Татьяна Минаева сообщила, что в будущем запустят дополнительные торговые точки в регионах, но не уточнила детали.

Teddy Group осталась в России, в отличие от других крупных игроков - Inditex и H&M. С 2022 года итальянская компания открыла около 20 новых магазинов Terranova и Calliope. Одежду Rinascimento продавали только в «Стокманне» и на Lamoda.

Испанский Inditex ушел с российского рынка. Его магазины Zara, Pull&Bear и Bershka открылись в России под новыми названиями.

Италия Одежда Торговля Россия Магазины

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