Цифровым гигантам отказали  в моратории на антимонопольные проверки

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Причиной для такого решения, которое вступит в силу 28 марта, назвали то, что в Федеральную антимонопольную службу поступает большое количество жалоб на нарушения со стороны «цифровых гигантов».

«В ФАС России поступает большое количество жалоб участников рынка информационных технологий, в том числе малых и средних предприятий и потребителей, на нарушения со стороны доминирующих компаний, проведение проверок в отношении которых ограничено в силу введенного моратория», - подчеркнули в сообщении.

Запрет на проведение госконтроля IT-предприятий ввели в 2022 году.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба может в ближайшее время начать проверку компании «Яндекс Такси» в связи с многочисленными жалобами клиентов сервиса.