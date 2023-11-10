Чистый отток капитала из России увеличился вдвое

Во втором квартале текущего года отток капитала из России оценили в девять миллиардов долларов. Двукратный рост вывоза денег из страны в бюллетене назвали одной из главных причин ослабления рубля.

Увеличение оттока капитала может объясняться уходом с рынка зарубежных компаний, ухудшением инвестиционного климата, волатильностью курса и санкционными рисками, пояснил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Денис Перепелица. Глава отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая отметила, что на динамику повлиял увеличенный лаг, с которым происходят расчеты за российский экспорт.

По словам научного сотрудника Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Кирилла Черновола, увеличение оттока в два раза можно объяснить повышением выплат зарубежным инвесторам. Это касается как обязательств за вложения в российские компании, так и перечислений по судебным спорам.

В конце сентября замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что российское правительство готовит ряд мероприятий по восстановлению валютного контроля. Основная цель этих мер - контролировать отток капитала из России через дружественные страны.