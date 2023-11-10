10 ноября 2023, 11:46

Чистый отток капитала из России увеличился вдвое

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Чистый отток капитала из России в третьем квартале 2023 года повысился вдвое и составил 18 миллиардов долларов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на бюллетень «Комментарии о государстве и бизнесе» НИУ ВШЭ, автором которого стал ведущий эксперт института «Центр развития» Сергей Пухов.

Во втором квартале текущего года отток капитала из России оценили в девять миллиардов долларов. Двукратный рост вывоза денег из страны в бюллетене назвали одной из главных причин ослабления рубля.

Увеличение оттока капитала может объясняться уходом с рынка зарубежных компаний, ухудшением инвестиционного климата, волатильностью курса и санкционными рисками, пояснил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Денис Перепелица. Глава отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая отметила, что на динамику повлиял увеличенный лаг, с которым происходят расчеты за российский экспорт.

По словам научного сотрудника Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Кирилла Черновола, увеличение оттока в два раза можно объяснить повышением выплат зарубежным инвесторам. Это касается как обязательств за вложения в российские компании, так и перечислений по судебным спорам.

В конце сентября замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что российское правительство готовит ряд мероприятий по восстановлению валютного контроля. Основная цель этих мер - контролировать отток капитала из России через дружественные страны.

Россия Деньги
10 ноября 2023, 10:32
Кофе Tchibo в России переименуют в Tibio
Unsplash
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Новый владелец марки кофе Tchibo в России заменит название на Tibio, но сохранит дизайн упаковки и рецептуру напитка. Мини-ребрендинг потребует от компании больших вложений, сообщил «Коммерсант».

Немецкая компания Tchibo GmbH, известная производством растворимого кофе, бытовой техники и одежды, передала права на российское подразделение «Чибо СНГ», а сама ушла из страны. Новый владелец проведет частичный ребрендинг. Он сменит название напитка на Tibio, но сохранит дизайн упаковки и рецептуру. Линейки Gold Selection и Gold Mokka оставят прежними, а Exclusive переименуют в Arabica Exclusive.

Компания 3 ноября предупредила торговые сети о выходе новинки. К концу 2023 года по мере вывода из оборота старой упаковки завершится полный переход на Tibio. Издание предупредило, что ребрендинг сократит продажи и «Чибо СНГ» придется потратиться на продвижение.

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что популярность Tchibo снижалась в течение нескольких лет. Он объяснил это тем, что производитель не тратился на маркетинг.

Германия Кофе Бизнес Продукты
10 ноября 2023, 09:08
Американская HP запустила окончательный уход из России
Unsplash
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Американская компания — производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett Packard ушла из России и инициировала ликвидацию своего дочернего подразделения HP Inc. ТАСС обнаружил такую информацию в Едином госреестре юрлиц.

В выписке компании указали, что владелец запустил процесс ликвидации. Российскую «дочку» HP официально закроют 23 октября 2024 года.

Головной офис HP находится в Кремниевой долине. Об уходе из России компания сообщила в августе 2022 года. Это решение принесло ей убытки на сумму 23 миллиона долларов. К декабрю благодаря параллельному импорту продажу ее техники возобновили.

Правительство объявило укрепление технологического суверенитета России приоритетной задачей. В мае 2023 года началась разработка законопроекта о технологической политике. Первый вице-премьер Андрей Белоусов представил его президенту Владимиру Путину.

Американская компания - производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett Packard ушла из России и инициировала ликвидацию своего дочернего подразделения HP Inc.

ТАСС обнаружил такую информацию в Едином госреестре юрлиц.

США Санкции Бизнес
10 ноября 2023, 07:32
Франция, ФРГ, Италия и Бельгия призвали не торопиться с конфискацией прибыли от активов России
РИА «Новости»
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Не все страны Запада одобрили использование замороженных активов России для поддержки Украины. Франция, Бельгия, Германия и Италия призвали Евросоюз не торопиться с изъятием прибыли, сообщило агентство Bloomberg.

Вопрос конфискации обсудили на закрытом совещании 8 ноября. Еврокомиссия запланировала до конца года разрешить использовать доходы заблокированных российских активов на нужды Украины, но представители Франции, Италии, Бельгии и Германии выступили за постепенный переход. Они предложили сначала разработать незаконодательный документ, чтобы отмести неподходящие варианты и гарантировать, что использование этих денег юридически обосновано и не поставит под угрозу финансовую стабильность.

Заблокированные в Европе активы России с момента введения санкций до окончания третьего квартала 2023 года принесли почти три миллиарда евро прибыли. Скептически к идее использовать эти деньги на помощь Украине отнеслись Европейский центральный банк и некоторые члены Евросоюза. Они призвали заручиться поддержкой всех членов G7, прежде чем что-то предпринять.

В США профильный комитет палаты представителей одобрил законопроект о конфискации арестованных российских активов. В Штатах заблокировали лишь пять из 300 миллиардов долларов , принадлежащих стране. Евросоюз заморозил 214 миллиардов долларов.

Германия Италия Бельгия Международные отношения Россия Евросоюз Франция
10 ноября 2023, 02:29
Компенсацию для россиян по советским вкладам заморозили до 2027 года
РИА «Новости»
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Депутаты Государственной думы приняли в двух чтениях закон о продлении до 1 января 2027 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно документу, по закону сбережения должны восстанавливать путем их перевода в долговые обязательства России. Для этого используют долговой рубль, стоимость которого определяют изменением соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости этого набора.

Финансовую оценку проекта произвели из общего объема гарантированных сбережений на сумму в 345,54 миллиарда рублей. Размер единицы номинала долгового обязательства по данным на 30 декабря 2002 года составлял 31,51 долговой рубль.

Днем депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об увеличении средней страховой пенсии на 7,5% с 1 января 2024 года. Увеличение пенсий затронет более 32 миллионов россиян. По данным Социального фонда РФ, пенсионные выплаты в 2025 году проиндексируют 1 февраля и 1 августа.

Госдума РФ Деньги

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