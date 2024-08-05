Число заявок на семейную ипотеку сократилось после изменения программы

За месяц россияне подали в банки 152,6 тысячи заявок на семейную ипотеку. По сравнению с июлем 2023 года количество заявок сократилось на 15,4% в целом по стране.

Для сопоставления год к году брали периоды с 27 июня по 1 августа 2024 года и с 29 июня по 3 августа 2023 года - по пять полных недель. За июнь 2024 года учитывались четыре полные недели с 30 мая по 27 июня.

Согласно полученным данным, динамика подачи заявок на семейную ипотеку в июне получилась неравномерной. Россияне подали 22,5 тысячи обращений, но статистика включает последние дни июня, когда действовали прежние условия программы. На второй неделе июля число новых заявок упало до 5,7 тысячи, а на третьей неделе (после публикации постановления правительства) - резко возросло до 50,7 тысячи. Во второй половине июля спрос на семейную ипотеку стабилизировался на уровне выше 35 тысяч обращений в неделю.

В Москве количество заявок по этой программе снизилось на 28,1% по сравнению с июнем, а в годовом исчислении - на 11,3% (меньше). В Ленинградской области количество заявок упало на 56,1%, в Санкт-Петербурге - на 37,6%.

В 35 регионах, где действуют исключения для обновленной программы семейной ипотеки, количество поданных заявок на такие кредиты в целом снизилось на 4,3% по сравнению с июнем и на 11,5% по сравнению с июлем прошлого года.

Ранее президент Владимир Путин утвердил особые условия ипотеки для семей с детьми.