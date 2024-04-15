Число внесудебных банкротств в России выросло в пять раз

В январе–марте, по данным «Федресурса», процедуру внесудебного банкротства через МФЦ инициировали 12,6 тысячи человек. Это в пять раз больше, чем за тот же период 2023 года. Более половины дел пришлись на пенсионеров. Чаще всего на личное банкротство решались жители Кубани, Алтайского края, Свердловской, Челябинской и Омской областей.

«Пока внесудебное банкротство - совсем молодой институт, поэтому темпы роста будут сохраняться высокими. Новые категории граждан, которым стала доступна процедура, будут активно пользоваться ее возможностями», - объяснил руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.

В общей сложности с сентября 2020 года, когда ввели возможность внесудебного банкротства, по март 2024 года инициировали 42 тысячи дел на сумму более 17 миллиардов рублей. Половину, на 7,3 миллиарда рублей, уже завершили.

Правительство изменило лимит долга , с которым можно подать на внесудебное банкротство - от 25 тысяч до миллиона рублей. С конца 2023 года к этой процедуре разрешили обращаться пенсионерам.