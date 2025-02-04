Число ссуд на одного заемщика в России впервые снизилось за несколько лет

По данным бюро кредитных историй ОКБ, снижение зафиксировали в четвертом квартале 2024 года. Издание связало эту тенденцию с ужесточением банковского регулирования и высокой ключевой ставкой Центробанка.

Единственным сегментом, в котором не отмечали снижения, оказались кредиты наличными.

Несмотря на общую тенденцию, число кредитов на одного заемщика по-прежнему остается высоким - три ссуды, в то время как эксперты считают нормальным показателем не более двух. Остается на прежнем уровне и качество обслуживания долгов. По информации газеты, рост доли ссуд с просрочкой более 90 дней фиксировали на протяжении всего 2024 года.

Ранее финансист Алексей Лашко предупредил, что кредиты под залог недвижимости могут быть таить в себе риски. Он предостерег россиян от оформления таких займов через частных лиц или микрофинансовые организации.