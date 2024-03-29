Число не выдающих чеки предпринимателей в Подмосковье сократилось более чем на 30%

Он отметил, что Федеральная налоговая служба в рамках контроля за применением ККТ реализует два направления: отраслевой проект по исключению недобросовестного поведения на рынке и общественное питание. В первом секторе специалисты наблюдают наибольшее нарушение в применении контрольно-кассовой техники. По словам Ускова, предприниматели занижают прибыль. Также на рынках образуется большой объем теневой денежной выручки.

Усков уточнил, что отраслевой проект по исключению недобросовестного поведения на рынке стартовал в феврале 2021 года. На начальном этапе зафиксировали 46% индивидуальных предпринимателей и организаций, которые не применяли контрольно-кассовую технику.

«Благодаря нашей работе, проведенной в рамках информационной кампании, профилактической, контрольной, надзорной, количество предприятий и ИП, которые не применяли контрольно-кассовую технику, снизилось и составило на сегодня на 11%», - подчеркнул Усков.

Организация проекта идет совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В рамках работы создали оперштаб, в который вошли представители Роспотребнадзора, МВД России, аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей и региональная общественная организация. Специалисты уже провели масштабную кампанию, приоритетом которой стало создание бесконфликтного взаимодействия с участниками рынка.