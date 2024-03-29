29 марта 2024, 10:23

Число не выдающих чеки предпринимателей в Подмосковье сократилось более чем на 30%

Телеканал «360»
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В рамках работы по отслеживанию применения контрольно-кассовой техники (ККТ) число предпринимателей, которые не выдают чеки при продаже, сократилось более чем на 30%. Об этом в интервью ведущей «360» Ксении Присекиной рассказал начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Московской области Алексей Усков.

Он отметил, что Федеральная налоговая служба в рамках контроля за применением ККТ реализует два направления: отраслевой проект по исключению недобросовестного поведения на рынке и общественное питание. В первом секторе специалисты наблюдают наибольшее нарушение в применении контрольно-кассовой техники. По словам Ускова, предприниматели занижают прибыль. Также на рынках образуется большой объем теневой денежной выручки.

Усков уточнил, что отраслевой проект по исключению недобросовестного поведения на рынке стартовал в феврале 2021 года. На начальном этапе зафиксировали 46% индивидуальных предпринимателей и организаций, которые не применяли контрольно-кассовую технику.

«Благодаря нашей работе, проведенной в рамках информационной кампании, профилактической, контрольной, надзорной, количество предприятий и ИП, которые не применяли контрольно-кассовую технику, снизилось и составило на сегодня на 11%», - подчеркнул Усков.

Организация проекта идет совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В рамках работы создали оперштаб, в который вошли представители Роспотребнадзора, МВД России, аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей и региональная общественная организация. Специалисты уже провели масштабную кампанию, приоритетом которой стало создание бесконфликтного взаимодействия с участниками рынка.

Сельское хозяйство Питание Роспотребнадзор Работа Интервью
28 марта 2024, 19:03
Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до AA со стабильным прогнозом
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Аналитическое рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до уровня AA (RU) с дальнейшим стабильным прогнозом. Повышение кредитного рейтинга ПАО «Совкомбанк» отражает значительное укрепление позиций банка на российском финансовом рынке и накопленный опыт работы в рамках текущей бизнес-модели за последние пять лет.

Совкомбанк устойчив к рискам, связанным с его динамичным развитием благодаря сильной бизнес-франшизе, а также активному кредитованию и стратегии слияний и поглощений.

Ключевыми факторами, повлиявшими на повышение рейтинга, являются сильный бизнес-профиль, высокие рентабельность деятельности и уровень достаточности капитала.

Совкомбанк выделяется своей универсальностью, занимая крепкие позиции как в сегменте кредитования физических лиц, так и в корпоративном кредитовании. АКРА также положительно оценивает планы банка по присоединению ООО «ХКФ Банк», что укрепит позиции Совкомбанка в розничном сегменте.

Адекватная оценка риск-профиля Банка, обусловлена низкой концентрацией на крупнейших заемщиках и высоким качеством кредитного портфеля.

Статус системно значимого банка дает Совкомбанку широкий доступ к ликвидности, что вместе со стабильной и диверсифицированной клиентской базой обеспечивает устойчивое финансирование и высокий уровень ликвидности.

Банки Рейтинги
28 марта 2024, 07:11
Крупнейший производитель кирпича продал свои заводы в России
РИА «Новости»
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Австрийский концерн Wienerberger продал компании «Строймикс» свои российские заводы по производству кирпича. Они расположены во Владимирской области и Татарстане, сообщил РБК.

С 12 февраля 2024 года собственником «Винербергер Куркачи» в Татарстане и «Винербергер кирпич» во Владимирской области стала компания «Строймикс» брянского бизнесмена Алексея Филина, среди активов которого - контролирующие «Брянский силикатный завод» и «Клинцовский силикатный завод» структуры.

Wienerberger считался крупнейшим в мире производителем кирпича и керамических блоков, имея производственные площадки в 28 странах мира. Представитель компании подтвердил заключение сделки и заявил, что компания ушла с российского рынка из-за геополитической ситуации. Суммарная проектная мощность проданных заводов составляла 450 миллионов кирпичей в год.

Свои производства в России продал японский производитель автомобильного стекла AGC. Борский и Клинский стекольные заводы стали собственностью петербургского холдинга «Адамант».

Австрия Бизнес Деньги Импортозамещение
28 марта 2024, 02:42
Россиянам рассказали, кому резко повысят пенсии с 1 апреля
РИА «Новости»
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С 1 апреля в России повысят на 7,5% социальные пенсии. Об этом рассказал РИА «Новости» старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

«С 1 апреля этого года на 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также детям, оба родителя которых неизвестны», - сказал Ляшок.

Кроме того, выплаты увеличат военным и добровольцам, которые приобрели инвалидность на службе, а также пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф.

Эксперт рассказал, что социальные пенсии в России получают около 3,4 миллиона человек. Это относительно небольшое число. Страховые пенсии полагаются приблизительно 38 миллионам человек. Эту категорию выплат уже проиндексировали в январе - на те же 7,5%.

Ранее президент России Владимир Путин призвал органы прокуратуры добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий по всей стране.

Пенсия Катастрофы Выплаты в России Россия
27 марта 2024, 19:15
Банки заподозрили в пособничестве мошенникам. Пора искать новые механизмы защиты клиентов?
РИА «Новости»
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Сотрудники банков могут быть участниками телефонных разводов, заявили в Госдуме. Иначе трудно объяснить согласие клерков выдать кредиты тем, кто не сможет их оплатить. Похоже, систему банковской безопасности пора модифицировать.

«Бесспорно, государству нужно заниматься разъяснительной практикой, и очень серьезно. Запускать социальную рекламу на телеканалах и в интернете: что нужно делать, чтобы не попасть в руки мошенникам. Отрубайте непонятные звонки, включайте защитные механизмы - антиспам на телефонах», - перечислил Масленников.

Однако люди зачастую «покупаются» на самые известные схемы, о которых их не раз предупреждали, заметил экономист. Например, на звонки от «работников спецслужб», которые заявляют, что человек участвует в некой секретной операции, и в результате выманивают у него огромные деньги.

Банки - пособники? Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил усовершенствовать алгоритм взаимодействия банковских сотрудников в рамках оформления потребительских кредитов. Это нужно для эффективного противодействия мошенникам.

Хинштейн подчеркнул, что без соучастия банковских служащих мошеннические схемы с кредитами невозможны. Ведь чаще всего жертвами преступников становятся явно неплатежеспособные граждане - пенсионеры или безработные. Между тем клерки без колебаний выдают им требуемые суммы.

«Мошеннические схемы постоянно развиваются, появляются новые. Недавно они начали использовать портал „Госуслуги“, обращаясь якобы оттуда за подтверждением персональных данных. Так они крадут уже не денежные средства, а персональные данные», - подытожил Масленников.

Людей нужно предупреждать Хинштейн абсолютно прав: человеческий фактор крайне важен, подтвердил экономист. Конечно, банкам (в том числе из первой десятки) нужно взыскательнее относиться к собственным сотрудникам, создавать сильную систему безопасности. Но многое зависит и от самих граждан.

Только в прошлом году у россиян украли более 15 миллиардов рублей, добавил собеседник «360». Спасти от списания мошенниками удалось почти шесть триллионов.

Как работают над безопасностью клиентов банков Российским кредитным организациям действительно пора усиливать уровень защиты от проникновения в личные данные клиентов.

Центральный банк и Ассоциация банков России уже начали создавать для этого специальные механизмы, рассказал «360» эксперт Института современного развития Никита Масленников.

Он напомнил, что государство тоже не остается в стороне: в феврале президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий людям устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Но важно не только принять закон, но и отрегулировать его, поэтому инициатива вступит в силу лишь с 1 марта 2025 года.

В своем Telegram-канале Хинштейн также рассказал, что банкиры называют дискриминацией введение оборотных штрафов за утечку информации при повторном нарушении. При этом они забывают, что «дыры» в безопасности напрямую касаются клиентов, персональные данные которых попадают в интернет.

Банки Законы Мошенничество Депутаты Кредиты

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