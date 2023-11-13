Чечню окрестили самым мирным регионом России с точки зрения бизнеса

Больше половины американцев обвинили Байдена в проблемах экономики

Только 14% американцев посчитали, что политика Джо Байдена на посту президента США сделала их богаче. Больше половины граждан страны обвинили демократа в ухудшении экономического положения, сообщила газета The Financial Times.

Школа бизнеса Стивена Росса в Мичигане совместно с журналистами со 2 по 7 ноября опросила 1004 человек. Каждый третий респондент заявил, что действия президента нанесли серьезный урон американской экономике. Еще 15% сказали, что его решения лишь в некоторой степени ударили по ней.

Пятая часть опрошенных, 21%, не заметил изменений, а 26% американцев заявили, что действия Джо Байдена помогли экономике. Никаких попыток исправить ситуацию не заметили 52% опрошенных.

Финансовое положение семей 23% респондентов сильно пострадало за время правления демократа, состояние 32% ухудшилось в некоторой степени. Почти треть участников исследования, 31%, заявил, что их собственное благосостояние не изменилось, а 14% стали жить лучше.

В сентябре рейтинг Джо Байдена побил антирекорд. Телеканал NBC выяснил, что результаты его работы не одобрили 56% американцев.