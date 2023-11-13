13 ноября 2023, 09:52

Чечню окрестили самым мирным регионом России с точки зрения бизнеса

Unsplash
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Инвестиционная компания А1 вывела индекс конфликтности деловой среды в регионах России. Чечня заняла последнее место по количеству судебных разбирательств между предпринимателями, сообщил РБК.

В третьем квартале 2023 года в этой республике почти не регистрировали новых тяжб, связанных с корпоративными спорами, и журналистских статей о них. Уровень конфликтности за три месяца сократился более чем на 70%, индекс уменьшился с 1,47 до 0,42.

Самым бизнес-конфликтным регионом оказалась соседняя Ингушетия, где индекс возрос с 4,48 до 6,28 единицы. Показатели Москвы тоже подскочили, с 2,07 во втором квартале до 3,92 в третьем. Федеральный индекс снизился с 2,05 до 1,97. Он достигал своего пика в первом квартале 2022 года, когда составлял 2,23.

Чечня возглавляла рейтинг регионов, чьи жители не подвержены вредным привычкам. Последнее место занимал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Суд Чечня Опросы Рейтинги Бизнес
13 ноября 2023, 10:11
Больше половины американцев обвинили Байдена в проблемах экономики
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Только 14% американцев посчитали, что политика Джо Байдена на посту президента США сделала их богаче. Больше половины граждан страны обвинили демократа в ухудшении экономического положения, сообщила газета The Financial Times.

Школа бизнеса Стивена Росса в Мичигане совместно с журналистами со 2 по 7 ноября опросила 1004 человек. Каждый третий респондент заявил, что действия президента нанесли серьезный урон американской экономике. Еще 15% сказали, что его решения лишь в некоторой степени ударили по ней.

Пятая часть опрошенных, 21%, не заметил изменений, а 26% американцев заявили, что действия Джо Байдена помогли экономике. Никаких попыток исправить ситуацию не заметили 52% опрошенных.

Финансовое положение семей 23% респондентов сильно пострадало за время правления демократа, состояние 32% ухудшилось в некоторой степени. Почти треть участников исследования, 31%, заявил, что их собственное благосостояние не изменилось, а 14% стали жить лучше.

В сентябре рейтинг Джо Байдена побил антирекорд. Телеканал NBC выяснил, что результаты его работы не одобрили 56% американцев.

Деньги Джо Байден Экономика
13 ноября 2023, 09:03
Партии товаров до €200 и duty free выведут из-под экспортных пошлин — СМИ
РИА «Новости»
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Товарные партии дешевле 200 евро, изделия для личного пользования и поставки части товаров в магазины duty free могут освободить в России от временных экспортных пошлин. Об этом сообщил РБК.

По информации издания, это решение одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию. Также власти планируют продлить экспортные пошлины для азотных и сложных удобрений до 31 мая 2024 года.

Вывозные квоты начали действовать с 1 октября. Они составляют от 4 до 7% в зависимости от курса рубля и применяются при курсе от 80 рублей за доллар. Власти назвали это решение временным - оно будет действовать до конца этого года.

Ранее российские производители ювелирных изделий обратились к Минфину с просьбой вывести их из-под действия введенных с 1 октября гибких экспортных пошлин. По слова ювелиров, из-за нововведений снизилась их конкурентоспособность на внешних рынках.

Россия Пошлины Экономика
13 ноября 2023, 07:28
Россиян предупредили о последствиях неуплаты налога до 1 декабря
РИА «Новости»
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До 1 декабря россияне должны уплатить налог на недвижимость. В противном случае Федеральная налоговая служба начислит пени, заявил RT редактор журнала финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

«ФНС начислит пени. Их размер определяется исходя из размера задолженности, количества дней просрочки и ставки ЦБ России», - сказал он.

Специалист подсчитал, что при ключевой ставке в 15% и долге на сумму 10 тысяч рублей придется заплатить по 50 рублей за каждые 10 дней просрочки. Алексей Лоссан напомнил, что налог на недвижимость нужно уплатить до 1 декабря.

Собранные деньги отправят не в федеральный, а бюджет субъекта. Размер налога определит региональное отделение ФНС. Россиян обяжут заплатить за квартиру, жилой дом, комнату, машиноместо, гараж, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства и другие помещения. Алексей Лоссан заявил, что общее имущество в многоквартирных домах налогом не облагается.

Кроме имущественного россиянам предстоит уплатить транспортный и земельный налоги. Последний начислят по ставке 0,3% от кадастровой стоимости.

Налоги Недвижимость ФНС РФ Экономика
11 ноября 2023, 20:50
Захарова связала претензии главы Carlsberg с попытками вывести прибыль
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Заявления владельца датской пивоваренной компании Carlsberg Якоба Ааруп-Андерсена о «краже» Россией его бизнеса не соответствуют статусу главы международного концерна. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова привели на сайте ведомства.

«Заявления руководителя концерна выглядят как попытка прикрыть решениями российских властей намерение Carlsberg покинуть российский рынок, попутно обанкротив компании и выведя всю заработанную в России прибыль», - сказала она.

Дипломат призвала руководство компании заняться изучением законодательства РФ, напомнив, что «компания „Балтика“ не является собственностью государства». Доли в уставном капитале передали во временное управление Росимуществу.

Глава Carlsberg ранее выразил недовольство из-за передачи бренда «Балтика» Росимуществу, отметив, что российское правительство якобы украло его бизнес. На днях датская компания начала процесс расторжения лицензионных соглашений с «Балтикой».

Мария Захарова Россия Пиво Бизнес МИД РФ

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