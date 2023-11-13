Чечню окрестили самым мирным регионом России с точки зрения бизнеса
Инвестиционная компания А1 вывела индекс конфликтности деловой среды в регионах России. Чечня заняла последнее место по количеству судебных разбирательств между предпринимателями, сообщил РБК.
В третьем квартале 2023 года в этой республике почти не регистрировали новых тяжб, связанных с корпоративными спорами, и журналистских статей о них. Уровень конфликтности за три месяца сократился более чем на 70%, индекс уменьшился с 1,47 до 0,42.
Самым бизнес-конфликтным регионом оказалась соседняя Ингушетия, где индекс возрос с 4,48 до 6,28 единицы. Показатели Москвы тоже подскочили, с 2,07 во втором квартале до 3,92 в третьем. Федеральный индекс снизился с 2,05 до 1,97. Он достигал своего пика в первом квартале 2022 года, когда составлял 2,23.
Чечня возглавляла рейтинг регионов, чьи жители не подвержены вредным привычкам. Последнее место занимал Ямало-Ненецкий автономный округ.