Цены на водку в России предложили поднять на 7%
Союз производителей алкогольной продукции попросил Минфин России поднять минимальные цены на водку на 7% до 301 рубля за пол-литра. Они пожаловались на подорожание сырья, перевозок и повышение акциза, сообщил «Коммерсант».
В 2024 году акциз на этот напиток увеличат на 5%, до 128,6 рубля за пол-литровую бутылку, а в целом затраты на производство и продажу водки возрастут на 10%. На алкогольную отрасль повлиял рост цен на тару, ингредиенты и логистику.
Из-за этого СПАП, в который вошли такие крупные компании, как Novabev Group, Алкогольная сибирская группа, Ladoga и «Руст», попросили поднять минимально допустимые расценки на 7%. По их задумке, оптовые цены за пол-литра водки должны вырасти до 253 рублей, розничные - до 301 рубля.
В Минфине ответили, что рассмотрят предложение. Источники издания заявили, что, скорее всего, его поддержат, и со следующего года водка вырастет в цене.
Кроме продуктов в России подорожала верхняя одежда. Цены подскочили более чем на четверть.