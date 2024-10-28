Цены на смартфоны в России подскочили на 15%. В чем причина

За первые девять месяцев года средняя стоимость смартфон выросла с 21,2 до 23,9 тысячи рублей. Эту информацию подтвердили в МТС. В компании пояснили, что на цены повлияли изменение курса валют, стоимость закупок и логистики.

«Одна из причин повышения цен - курс доллара, который отразился на стоимости логистики, сопутствующих услуг и конечной цене устройств», - сказали представители «Марвел-Дистрибуции».

Второй причиной роста стоимости смартфонов назвали рост ключевой ставки. Она влияет на стоимость заемных средств для поставщиков и ретейлеров. Партии смартфонов, купленные по новым ценам, придут в Россию в ноябре–декабре. При этом в их стоимость заложат растущую ставку Центробанка.

В «МегаФоне» добавили, что цены на смартфоны из новых партий при закупке действительно выросли до 15%.