Цены на никель и алюминий выросли после запрета на импорт российских металлов

Цены на алюминий на LME 15 апреля поднялись на 9,4%. К 08:30 по московскому времени показатель достиг 2494 долларов за тонну.

Стоимость никеля увеличилась на 8,8% - до 17,17 тысячи долларов за тонну.

Рост цен на медь, которая тоже попала под санкции, оказался более сдержанным. К 08:30 по московскому времени стоимость составляла 9457,5 тысячи долларов за тонну.

США и Великобритания расширили антироссийские санкции 12 апреля. Новые ограничения предполагают, что LME и Чикагская товарная биржа больше не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет российских поставок.

Лондонская биржа предупредила, что эти санкции могут спровоцировать хаос на рынке металлов. Также LME приостановила действие гарантий на металл, выпущенный после 13 апреля 2024 года.