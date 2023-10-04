Цены на бензин на бирже в России вновь пошли в рост

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Сегодня после трех сессий снижения выросла стоимость бензина Аи-92 и Аи-95. Дизельное топливо стало дороже сразу на 6%, обратил внимание Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Накануне цены на бензин на СПбМТСБ снизились на 2–3,5% , дизель подешевел почти на 6%.

Правительство России намерено не допустить увеличения цен на заправках выше уровня инфляции на этот и следующий годы, заявил накануне вице-премьер Александр Новак. Он назвал это «ключевой задачей».

Страна приостановила экспорт топлива в свете резкого роста оптовых цен и дефицита дизеля. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что кабмин может ослабить ограничение на ближайшие дни, разрешив трубопроводные поставки дизтоплива. Предполагается, что мера связана с риском переполнения хранилищ «Транснефти».

Цены на бензин и летнее дизельное топливо на бирже в России снова пошли в рост. Это следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже ( СПбМТСБ ).