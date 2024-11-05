Центробанку поручили урегулировать вопрос работы с ИИ

По информации источника канала, такое поручение регулятору дали во время заседания Совбеза в октябре. Вместе с Центробанком этим вопросом займутся сотрудники ФСБ.

Чиновникам рекомендовали обратить внимание на вероятное манипулирование финансовым рынком, а также подумать о безопасности операций и данных клиентов. Проработать вопрос необходимо до лета 2025 года, добавил собеседник Baza.

Ранее стало известно, что мошенники стали звонить россиянам и просить у них деньги под видом умерших родственников, используя искусственный интеллект для подделки голоса близких.