Центробанк заявил о готовности увеличивать ключевую ставку «ощутимыми шагами»

Читайте нас в:

«Мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь, если не увидим признаков устойчивого замедления инфляции», - подчеркнула Набиуллина.

Она отметила, что ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, учитывая фактическую и ожидаемую динамику инфляции. Банк России примет во внимание внутренние и внешние риски, а также поведение финансовых рынков.

Согласно обновленному прогнозу регулятора, в конце 2023 года годовая инфляция достигнет 7,0–7,5%. После денежно-кредитной политики ЦБ эти показатели в 2024 году должны снизиться до 4,0–4,5%.

Ранее Центробанк сообщил о повышении ключевой ставки с 13% до 15% годовых.