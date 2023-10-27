Центробанк заявил о готовности увеличивать ключевую ставку «ощутимыми шагами»
Центробанк будет поднимать ключевую ставку «решительными шагами» при возникновении дальнейшей необходимости и отсутствии устойчивого замедления инфляции. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, сообщил регулятор.
«Мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь, если не увидим признаков устойчивого замедления инфляции», - подчеркнула Набиуллина.
Она отметила, что ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, учитывая фактическую и ожидаемую динамику инфляции. Банк России примет во внимание внутренние и внешние риски, а также поведение финансовых рынков.
Согласно обновленному прогнозу регулятора, в конце 2023 года годовая инфляция достигнет 7,0–7,5%. После денежно-кредитной политики ЦБ эти показатели в 2024 году должны снизиться до 4,0–4,5%.
Ранее Центробанк сообщил о повышении ключевой ставки с 13% до 15% годовых.